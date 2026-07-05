Alejandro Sanz reconoció que en este concierto se sentía muy a gusto cantando con el público

El emotivo mensaje de Alejandro Sanz durante su concierto en Madrid: "Solo hay una persona más agradecida que yo hoy"

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Alejandro Sanz y Dani Martín han vivido un emotivo momento en la tercera noche del Granca Live Fest 2026. Los dos artistas madrileños han compartido escenario para cantar juntos 'Mi soledad y yo'. El autor de 'Corazón partío' invitó al que fuera líder de El Canto del Loco a participar en su show, según informa 'Canarias 7'.

Alejandro Sanz también invitó al grupo Frontera para cantar 'Hoy no me siento bien', un tema que grabaron juntos. El cantante también incluyó al timplista grancanario Hirahi Afonso para tocar con él 'Cuando nadie me ve'.

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"Buenas noches, 'Don't worry be' guanche". Con estas palabras, Alejandro Sanz empezó un concierto con el que reconoció que estaba muy a gusto. Durante hora y media, el cantante hizo un repaso por todas las canciones que le han convertido en un gran artista internacional.

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Dani Martín puso a todo el mundo a bailar rock

Y con la llegada de Dani Martín, la banda puso a todo el Estadio de Gran Canaria a gritar de la emoción. El madrileño, que salió con sus gafas Wayfarer, cantó algunos de sus grandes éxitos como 'Volverás', 'Besos', A contracorriente', 'Son Sueños' y 'Ya nada volverá a ser como antes'. El público sacó sus linternas y revivió estos temas con gran emoción.

El cantante, que subió al escenario con una camisa con el nombre de Gran Canaria bordado, le regaló al público un momento especial al entonar en el final de su show el tema de 'Hoy es el último día de nuestras vidas'.

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Quevedo aparece por sorpresa en el concierto de Aitana

Durante la madrugada, arrancó el concierto de Aitana, una de las cabezas de cartel en el festival. La cantante "se acostó" en la cama de la habitación y el publicó empezó a gritar con gran emoción. Con los primeros acordes de 'Gran Vía', el césped y la grada comenzaron a saltar sin saber que poco después iba a aparecer Quevedo por sorpresa.

El tema, incluido en el último trabajo del artista canario, 'Buenas Noches', y con más de 170 millones de reproducciones, resonó al unísono en todo el estadio. Ambos artistas mostraron una conexión cercana y natural, con una Aitana visiblemente agradecida por la predisposición de Quevedo a participar y sorprender a su gente.