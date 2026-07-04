Su tía Nerea recalca que la joven tiene una discapacidad del 33% y un Trastorno del Espectro Autista (TEA)

La familia sospecha que alguien ha podido influenciarla para marcharse de casa y pide la colaboración ciudadana

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Dakota Calero, una joven de 20 años, desapareció el pasado viernes en Fuenlabrada, Madrid. La joven tiene una discapacidad del 33% y un Trastorno del Espectro Autista (TEA). Su familia pide ayuda para intentar localizarla lo antes posible. "Ella no sabe relacionarse con el mundo. Tiene muchas dificultades", explica Nerea, su tía.

Todo ocurrió el viernes, cuando los padres llegaron a casa y vieron que Dakota había dejado una nota. "Volvieron y se encontraron una carta diciendo que se marchaba. Pero no es habitual en ella y creemos que la han influenciado a hacerlo", señala su tía.

Nerea afirma que tienen la sospecha de que "se quieren aprovechar de ella": "Pensamos que se la han llevado porque además tiene dinero en su cuenta bancaria". La tía de Dakota reconoce que su familia está muy preocupada por ella porque "no tienen ni idea de dónde está".

El teléfono de Dakota sale apagado

Los padres de la joven ya han acudido a la Policía para interponer la denuncia y también han hablado con SOS Desaparecidos para difundir su desaparición. Nerea incide en que esta actitud "no es habitual en ella" porque "es muy racional". "La vimos hace dos días y no estaba extraña. Estaba muy normal. Además, tiene confianza conmigo y con mi pareja y no nos dijo nada".

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El teléfono de la joven sale apagado y no hay forma de comunicarse con ella, lamenta Nerea. La familia ruega que si se tiene algún tipo de información sobre la joven que, por favor, se pongan en contacto con el teléfono de SOS Desaparecidos 868286726 o que manden un correo a info@sosdesaparecidos.es.