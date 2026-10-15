La nueva normativa europea permitirá obtener el permiso B un año antes de lo habitual, pero los menores de 18 años deberán conducir acompañados por un adulto con experiencia

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Los jóvenes de 17 años podrán sacarse el carné de conducir en España antes de cumplir la mayoría de edad. Así lo contempla la Directiva Europea 2025/2205, que introduce la posibilidad de obtener el permiso de conducción de clase B mediante el sistema de conducción acompañada, conocido como el 'modelo alemán'. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha anunciado que trabaja en la adaptación de la normativa española para incorporar esta medida, que busca reforzar la seguridad vial durante las primeras experiencias de los conductores noveles.

No obstante, la medida todavía no se puede aplicar en España. La directiva europea establece que los Estados miembros deberán adaptar su legislación antes del 26 de noviembre de 2028, fecha límite para incorporar este sistema a sus respectivas normativas. Para ello, la DGT ya ha constituido un grupo de trabajo con el objetivo de modificar el Reglamento General de Conductores.

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¿Cómo podrán conducir los jóvenes de 17 años?

El nuevo modelo permitirá adelantar un año la edad mínima para obtener el permiso de conducir de clase B, que actualmente está fijada en los 18 años en España. Sin embargo, aprobar los exámenes no será suficiente para poder circular libremente, ya que los conductores menores de edad tendrán que ir acompañados en todo momento hasta cumplir los 18 años.

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El procedimiento para obtener el permiso será el mismo que el de cualquier otro aspirante. Los jóvenes deberán prepararse y superar tanto el examen teórico como el práctico, sin que la nueva directiva obligue a modificar el modelo formativo español.

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Una vez obtenido el carné, estos conductores deberán llevar en su permiso el código específico 98.02, situado en la parte trasera, que identificará la obligación de conducir acompañados. El objetivo es que sus primeras experiencias al volante se desarrollen bajo la supervisión de una persona con experiencia que pueda orientarlos y ayudarles a afrontar las distintas situaciones del tráfico.

Según explica la subdirectora general de Formación y Educación Vial de la DGT, Montserrat Pérez, esta fórmula podría facilitar la movilidad de los jóvenes que viven en zonas despobladas o de aquellos que quieran acceder a la universidad con mayor autonomía. Además, permitirá que acumulen experiencia antes de cumplir los 18 años, pero siempre con la supervisión de un conductor experimentado.

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Los requisitos que deberá cumplir el acompañante

La conducción acompañada no permitirá que cualquier adulto ocupe el asiento del copiloto. La Directiva Europea 2025/2205, en su artículo 17, establece una serie de condiciones para garantizar que la persona responsable de acompañar al menor tenga experiencia y pueda actuar como referente durante la conducción.

En primer lugar, el acompañante deberá tener al menos 24 años. También tendrá que ser titular de un permiso de conducir de la categoría correspondiente, expedido en un Estado miembro de la Unión Europea y obtenido hace más de cinco años. Otro de los requisitos es no haber sido privado del derecho a conducir en el Estado donde se sacó el carné. Asimismo, deberá respetar las normas relativas a la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.

La normativa europea también permite que cada país limite el número de personas autorizadas a acompañar a un mismo conductor novel o establezca condiciones adicionales a las exigidas por la directiva. Por tanto, la regulación que apruebe España determinará cómo se aplicarán estos criterios en el territorio nacional.

La DGT no cambiará el modelo de formación

Aunque los jóvenes podrán acceder al permiso B un año antes, la nueva normativa europea no establece un sistema de formación distinto al que ya existe en España. Los aspirantes tendrán que cumplir los requisitos habituales y superar las pruebas teórica y práctica para obtener el carnet. "Este texto no regula cómo formar a tus conductores; explica los contenidos sobre los que debemos examinar para cada tipo de permiso, regula los tiempos de examen, los requisitos que deben cumplir los examinadores... pero no especifica un modelo formativo concreto y nosotros ya tenemos el nuestro", ha explicado Montserrat Pérez.

La principal novedad estará, por tanto, en la edad de acceso al permiso y en las condiciones bajo las que podrán conducir los menores de 18 años. La supervisión de un acompañante experimentado será obligatoria durante ese periodo, de modo que no podrán ponerse al volante en solitario hasta alcanzar la mayoría de edad.

Una reforma europea que va más allá de sacarse el carné de conducir a los 17 años

La conducción acompañada forma parte de una reforma más amplia del permiso de conducir en la Unión Europea. La Directiva 2025/2205 también contempla un periodo de prueba mínimo de dos años para los conductores noveles y medidas para reforzar la formación en seguridad vial.

Entre los contenidos que se pretende potenciar en los exámenes figuran los riesgos de los ángulos muertos, el uso de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), las distracciones provocadas por el teléfono móvil y la apertura segura de las puertas. También se hace hincapié en la protección de los usuarios vulnerables, como peatones, ciclistas y niños. La normativa incluye, además, avances hacia el permiso de conducir digital y nuevas disposiciones relativas a la retirada del carné por infracciones graves cometidas en otros Estados miembros.

Por ahora, la principal fecha que deben tener en cuenta los jóvenes españoles es el 26 de noviembre de 2028. Antes de ese día, España tendrá que adaptar su legislación para incorporar la conducción acompañada a los 17 años. Hasta que se complete ese proceso, seguirá vigente la edad mínima actual para obtener el permiso B, que son los 18 años.