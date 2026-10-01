Las matriculaciones continúan creciendo a un ritmo superior a las 90.000 unidades al mes y, de mantenerse esta tendencia, entre finales de 2026 y comienzos de 2027 se alcanzará un nuevo hito en el sistema de matriculación español

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El mercado automovilístico español continúa con su evolución positiva. Los últimos datos de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) muestran que las matriculaciones siguen al alza. Durante el mes de septiembre se registraron 93.858 matriculaciones de turismos, lo que supone un 10,2% más que en el mismo mes de 2025.

Esta tendencia también se mantiene en el acumulado del año. Entre enero y septiembre se han matriculado 912.059 turismos nuevos en España, una cifra que supone un crecimiento del 6,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos datos permiten mantener la previsión de cerrar 2026 por encima de los 1,2 millones de turismos vendidos. Cada vehículo que llega a las carreteras incorpora una combinación de números y letras que permite identificarlo. Pero ¿cómo se asigna esa matrícula y qué información podemos obtener a partir de ella?

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La historia de las matrículas: del primer coche registrado en España, pasando por la Mona Lisa y el mítico 0000 BBB

Las matrículas forman parte del paisaje habitual de las carreteras, pero su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando los primeros automóviles comenzaron a circular y surgió la necesidad de identificar y controlar estos vehículos. Francia implantó en 1893 uno de los primeros sistemas de matriculación del mundo, una medida que posteriormente se extendió a otros países europeos a medida que aumentaba el número de vehículos.

Una de las historias más curiosas relacionadas con el origen de las matrículas está vinculada al robo de la Mona Lisa en 1911. Tras la desaparición del famoso cuadro del Louvre, las autoridades francesas tuvieron dificultades para seguir el rastro de los vehículos utilizados en la huida, una circunstancia que contribuyó a reforzar la necesidad de contar con sistemas de identificación de automóviles. Con el paso de los años, las matrículas se consolidaron como una herramienta fundamental para identificar vehículos y facilitar el control del tráfico.

En España, el primer vehículo matriculado del que se tiene constancia fue un cuadriciclo Clément con la matrícula PM-1, registrado en 1900 en Palma de Mallorca y propiedad de José Sureda Fuentes, vecino de Santa Catalina. Poco después llegaron nuevas matriculaciones en otras provincias, mientras el parque automovilístico español comenzaba a crecer de forma progresiva.

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Desde entonces, España ha utilizado tres grandes sistemas de matriculación. El primero fue el provincial numérico, vigente desde 1900 hasta 1971, con una o varias letras que identificaban la provincia y una numeración correlativa. Después llegó, en 1971, el sistema provincial alfanumérico, que mantenía la referencia a la provincia y añadía una combinación de números y letras para ampliar las posibilidades de matriculación.

El sistema actual, el alfanumérico nacional, entró en vigor el 18 de septiembre de 2000. Desde entonces, las matrículas están formadas por cuatro números y tres letras, sin referencias a la provincia y con determinadas restricciones en las combinaciones. Entre ellas, no se utilizan las vocales ni las letras Ñ y Q, con el objetivo de evitar palabras, nombres o combinaciones que puedan generar confusión.

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Y precisamente el cambio de sistema dejó una de las matrículas más curiosas de la historia reciente de España, la 0000 BBB. El vehículo que recibió esta combinación fue un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda de color rojo, matriculado en Álava, al ser esta la provincia que, por orden alfabético, debía iniciar la nueva secuencia. El coche pertenece a un socio del Araba Classic Club de Vitoria y aquella primera matrícula llegó a despertar tanto interés mediático que, mientras se esperaba la documentación definitiva, incluso se llegó a preparar una matrícula provisional para poder fotografiar el vehículo.

Con el paso de los años, aquel Mercedes se ha convertido en una pieza de la historia de la automoción española. Actualmente, el 230 SL Pagoda sigue vinculado a Álava y participa incluso en la tradicional cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero, llevando consigo una de las matrículas más especiales y reconocibles de nuestro país.

¿A qué ritmo avanzan las matrículas?

No hay un calendario fijo que permita determinar con exactitud cuándo cambiará una determinada combinación en las matrículas. La secuencia avanza en función del número de vehículos que se matriculan, por lo que la velocidad puede variar de forma notable según el periodo. En España se realizan habitualmente entre 80.000 y 120.000 matriculaciones al mes, aunque no se reparten de manera uniforme. Los últimos días de cada mes suelen concentrar un mayor número de operaciones, especialmente cuando coincide con el cierre de un trimestre, ya que los concesionarios tratan de cumplir sus objetivos comerciales.

Por este motivo, seguir la evolución de la secuencia de las matrículas permite realizar determinadas estimaciones y puede aportar información de interés a la hora de adquirir un vehículo.

¿Para qué sirve conocer la matrícula?

Aunque pueda parecer un dato meramente anecdótico, conocer cómo evoluciona la numeración de las matrículas puede ser útil en diferentes situaciones:

Permite conocer aproximadamente la antigüedad de un coche de segunda mano

Las matrículas se asignan de forma correlativa, por lo que la combinación de números y letras permite hacerse una idea aproximada de cuándo fue matriculado un vehículo . Es un dato que puede resultar especialmente útil a la hora de comprar un coche de segunda mano , ya que permite comprobar si su antigüedad coincide con la información proporcionada por el vendedor.

. Es un dato que puede resultar especialmente , ya que permite comprobar si su antigüedad coincide con la información proporcionada por el vendedor. Ayuda a calcular el valor del vehículo

La fecha de matriculación es uno de los factores que se tienen en cuenta para determinar el valor residual de un vehículo , es decir, la cantidad que podría valer con el paso de los años. No obstante, el precio final depende también de otros elementos, como el kilometraje, el estado de conservación, el mantenimiento, el nivel de equipamiento o la demanda del modelo .

es uno de los factores que se tienen en cuenta para determinar el , es decir, la cantidad que podría valer con el paso de los años. No obstante, el precio final depende también de otros elementos, como . Permite anticipar qué matrícula puede llevar un coche nuevo

Aunque no se puede saber con exactitud qué combinación de letras y números tendrá un vehículo, seguir la evolución de las matriculaciones sí permite hacer una previsión aproximada. El ritmo al que se matriculan nuevos coches sirve como referencia para calcular cuándo podría alcanzarse una determinada combinación alfanumérica.

Los cambios en las matrículas de octubre

Según los datos de la DGT a comienzos de octubre, los vehículos matriculados se encuentran actualmente en la serie NSX. De hecho, a principios de septiembre, por ejemplo, la combinación que se utilizaba era la NSG. Como se trata de una numeración que avanza cada día, la matrícula concreta cambia de forma constante a medida que se matriculan nuevos vehículos, según explica el RACE (Real Automóvil Club de España).

Más allá del mes de octubre, la evolución de las matriculaciones apunta hacia un nuevo hito en el sistema español. Si se mantiene el ritmo actual de matriculaciones, la letra P podría comenzar a utilizarse a finales de 2026 o principios de 2027 en las matrículas de los vehículos en España. Aunque después de la N corresponde la O, hay que recordar que las vocales están excluidas de las combinaciones alfanuméricas para evitar la creación de palabras o acrónimos que puedan resultar ofensivos o generar confusión.