El nuevo pasaporte permitirá consultar datos como el número de identificación del vehículo, las emisiones o el estado de la batería y se implantará de forma progresiva

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La Unión Europea prepara una nueva herramienta que permitirá conocer más detalles sobre los coches que llegarán al mercado. Se trata de un pasaporte digital asociado a cada vehículo que recogerá sus principales datos y permitirá consultar información clave sobre sus características.

El sistema se denomina Environmental Vehicle Passport (EVP), o Pasaporte Medioambiental del Vehículo, y está incluido dentro de la normativa Euro 7. No se tratará de un documento físico que el conductor tenga que guardar junto a los papeles del coche, sino de una ficha digital asociada a cada vehículo.

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¿Qué información tendrá el pasaporte del vehículo?

El nuevo sistema recopilará información relacionada con las características técnicas y medioambientales de cada automóvil. De esta manera, los usuarios podrán consultar datos estandarizados con independencia de la marca o del país europeo en el que se haya comercializado.

Entre la información que aparecerá estarán el fabricante, el modelo, el número VIN (Número de Identificación del Vehículo, un código alfanumérico único de 17 dígitos), la fecha de fabricación y los datos de homologación, además de la potencia del motor, ya sea de gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable, eléctrico o de gas.

El pasaporte también recogerá las emisiones contaminantes, las emisiones de CO₂ y el consumo de combustible o electricidad. En los vehículos capaces de circular en modo eléctrico se añadirá información sobre su autonomía eléctrica. Todo ello quedará asociado a un vehículo en concreto, de modo que la información no se limitará a los datos generales de una determinada marca o modelo.

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La batería, uno de los datos más importantes

En los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, uno de los apartados que puede resultar más útil será el relacionado con la batería. La normativa Euro 7 fija unos requisitos mínimos de durabilidad para estos componentes. Durante los primeros cinco años o 100.000 kilómetros, la batería deberá conservar al menos el 80% de su capacidad energética original.

A partir de ese momento y hasta los ocho años o 160.000 kilómetros, el mínimo establecido será del 72%. Estos valores son requisitos mínimos que los fabricantes deberán garantizar y no significa que todas las baterías vayan a presentar exactamente ese porcentaje al alcanzar esos plazos. Además, el sistema permitirá acceder a información actualizada sobre el estado de la batería obtenida a través de los sistemas de monitorización del propio vehículo.

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El nuevo pasaporte se podrá consultar con un código QR

El pasaporte medioambiental será completamente digital y podrá consultarse mediante un código QR situado en diferentes zonas del vehículo o integrado en sus sistemas electrónicos. El acceso a la información será directo y no requerirá descargar una aplicación específica ni crear una cuenta previamente. Tampoco será necesario llevar ningún documento físico adicional junto al resto de la documentación obligatoria del vehículo.

La información deberá permanecer accesible durante al menos 20 años desde la fecha de fabricación del automóvil. De esta forma, cada vehículo contará con una especie de identidad digital medioambiental, con información homogénea y disponible de manera sencilla en toda la Unión Europea.

¿Cuándo llegará a los coches?

La implantación será progresiva y no afectará al mismo tiempo a todos los vehículos. La primera fecha será el 29 de noviembre de 2026. Desde entonces, los nuevos modelos que obtengan su homologación deberán adaptarse a los requisitos establecidos por Euro 7.

Un año después, el 29 de noviembre de 2027, la obligación se extenderá a los vehículos nuevos matriculados en la Unión Europea que estén incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa. A partir de ese momento, los automóviles afectados no podrán comercializarse sin el correspondiente pasaporte digital.

Los coches que ya circulan no tendrán que hacer nada

Los conductores que ya tengan un vehículo no tendrán que realizar ningún trámite cuando entre en funcionamiento este sistema. El pasaporte no tendrá carácter retroactivo. Los coches matriculados bajo normativas anteriores, incluidos los actuales modelos Euro 6, no recibirán automáticamente esta ficha digital ni podrán incorporarla posteriormente si no están sujetos a las nuevas obligaciones europeas.

Por tanto, serán principalmente los vehículos nuevos que lleguen al mercado dentro del calendario fijado por Euro 7 los que incorporen esta nueva herramienta.