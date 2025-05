Cómo ha cambiado el mundo de la noche: "Me habría gustado vivir la Barcelona que no cerraba nunca"

La dietilamida del ácido lisérgico (LSD-25) fue experimentada prácticamente en todas las facultades de Medicina españolas entre 1955 y 1957. Desde 1964 los medios de comunicación pusieron el foco de su atención en esta droga y no pocas personas curiosas accedieron a ella gracias a psiquiatras, visitadores médicos, etcétera. Esta sustancia, junto con la mescalina y la psilocibina, quedó sometida al "régimen de control de estupefacientes" por una orden de 31 de julio de 1967, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 17 de agosto de ese mismo año. La prohibición no hizo sino acrecentar el interés por este tipo de drogas, sobre todo entre los jóvenes, que empezaron a adquirirlas en el mercado ilegal.

Por imperativo biológico, me despierta nostalgia la segunda mitad de los 70 y toda la década de los 80, es decir, la época que viví entre mis 15 y mis 30 años. Pero me habría gustado vivir la noche en Barcelona durante los años de la Primera Guerra Mundial, cuando la neutralidad observada por España posibilitó que se viviera una explosiva vida nocturna. Un momento en que no existían las expresiones non-stop o after-hours pero había muchos establecimientos públicos que no solo no cerraban nunca, sino que ni siquiera tenían puertas.