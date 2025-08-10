Marta Egea 10 AGO 2025 - 19:00h.

Sin notificaciones ni distracciones: muchos buscan playas sin cobertura para poder leer, caminar o simplemente descansar mientras desconectan del móvil

Las playas españolas más deseadas por los turistas (y el porqué)

MadridPara muchos el móvil es parte imprescindible de su día a día, ya sea para estar localizado, para informarse o simplemente para entretenerse. El móvil siempre está pegado a nosotros. Durante los meses de verano, que se desea desconectar de la rutina, muchos también quieren hacerlo de las notificaciones y pantallas que nos acompañan a cada segundo.

Encontrar un lugar donde el móvil no suene y no haya señal parece toda una utopía. Pero, ese lugar existe. Son las llamadas playas sin cobertura. Auténticos refugios naturales para recuperar el tiempo, la atención plena y la conexión con uno mismo y olvidarse del teléfono por unas horas. Cada vez son más quienes buscan estos espacios donde desconectar de las redes sociales, del estrés y del teléfono para disfrutar del mar, los paisajes y la compañía sin interrupciones ni distracciones.

Estas playas se encuentran aisladas entre acantilados, lejos de núcleos urbanos y fuera del alcance de antenas móviles. Nos invitan a reconectar con lo esencial. También son una respuesta al tecnoestrés, un problema reconocido por la OMS y un escape a la adicción al teléfono o a las redes sociales que sufren muchas personas. En este artículo, compartiremos algunos de estos paraísos donde desconectar será un placer mientras se disfruta del mar y la tranquilidad.

Cala Pilar (Menorca, Islas Baleares)

Cala Pilar es una de las joyas más salvajes y remotas de la costa norte menorquina. Su acceso no es sencillo, se debe caminar durante unos 30 minutos desde el aparcamiento, pero el esfuerzo se ve recompensado una vez se llega. Se trata de un entorno intacto, dominado por acantilados rojizos, dunas y vegetación autóctona. No hay cobertura móvil, ni servicios, ni apenas ruido. Solo se escucha el mar. Se puede disfrutar de la sombra de los pinos y una sensación de soledad privilegiada para poder descansar y desconectar tranquilamente.

Playa de Castilnovo (Conil de la Frontera, Cádiz)

La playa de Castilnovo se sitúa entre El Palmar y Conil. Es una extensa playa virgen escasamente frecuentada con más de dos kilómetros de arena dorada, sin construcciones y, lo más importante, sin cobertura móvil. Esto hace que sea el lugar ideal para desconectar del mundo. Se encuentra junto al antiguo castillo de Castilnovo, en un entorno natural protegido, ideal para largos paseos, baños tranquilos y momentos de reflexión sin distracciones.

Cala Màrmols (Mallorca, Islas Baleares)

Escondida en el sureste de Mallorca, se puede encontrar una pequeña cala de piedras blancas y aguas transparentes. Encajada entre acantilados, Cala Màrmols es un auténtico paraíso al que se accede a pie tras una caminata de unos 5 kilómetros desde el faro de Ses Salines, lo que la hace un lugar poco transitado y sin el abrumador turismo masivo que se encuentra en la isla. La señal de móvil es prácticamente inexistente en la zona, por lo que es un destino ideal para desconectar.

Cala Trebalúger (Menorca, Islas Baleares)

A esta cala virgen situada en el sur de la isla, solo se puede llegar a pie o en kayak desde la cercana Cala Mitjana. Se encuentra rodeada de un espeso bosque de pinos y es un pequeño paraíso de aguas esmeraldas y arena clara. No hay cobertura, pero tampoco instalaciones, lo que hace que se pueda disfrutar de la tranquilidad de pasar el día desconectado, leyendo sin interrupciones o simplemente, disfrutando del mar.

Es Portitxol (Ibiza, Islas Baleares)

Cerca de Sant Joan, se puede encontrar esta pequeña cala. Rodeada de acantilados, se puede acceder a ella tras una ruta de senderismo con dificultad media. Es uno de los lugares más aislados y silenciosos de la isla, por lo que la cobertura móvil es inexistente. Es un sitio perfecto para alejarse del lado más festivo de la isla y practicar un turismo más consciente, alejado del ruido y las aglomeraciones.

Playa de Calblanque (Cartagena, Región de Murcia)

Esta playa se encuentra en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, y es una de las zonas más vírgenes del litoral murciano. Gracias a la ausencia de urbanización se han mantenido intactas sus dunas y montes bajos, respetando su belleza natural. No suele haber cobertura móvil en gran parte de la playa, lo que hace que tenga un carácter de refugio silencioso. Es ideal para caminatas entre dunas, baños tranquilos o simplemente para estirarse en la arena y disfrutar.

Caló d’es Mort (Formentera, Islas Baleares)

En verano Formentera es muy popular, pero esta pequeña cala se mantiene como un rincón tranquilo, sobre todo durante las primeras horas del día. Está flanqueada por rocas y antiguos varaderos, y suele haber escasa señal móvil, por lo que es un sitio genial para desconectar. Además, sus aguas cristalinas, la tranquilidad que hay y la ausencia de gente la hacen un refugio ideal.

Praia das Rodas (Islas Cíes, Galicia)

Es considerada por muchos como una de las playas más bellas del mundo. Esta playa forma parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Aunque cada vez es más visitada, se sigue manteniendo la sensación de desconexión gracias a que tiene límite de aforo y no hay apenas cobertura móvil. Se puede desconectar o simplemente caminar tranquilamente o contemplar la puesta de sol.