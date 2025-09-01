Celia Molina 01 SEP 2025 - 01:30h.

Comunidades como Cataluña, Cantabria o Albacete celebran en este mes entrante sus grandes fiestas (y festivos) patronales

Tras las largas vacaciones de verano, los españoles vuelven a la rutina y a la normalidad. Pronto comenzarán las clases en las distintas comunidades autónomas, los niños volverán al colegio y, sus padres, al trabajo. Y, este año, la depresión post vacacional se verá aliviada en algunas regiones por los festivos que se podrán disfrutar en este mismo mes de septiembre. Antes del 12 de octubre, el primer gran festivo nacional que tenemos en el horizonte, regiones como Cataluña, Albacete o Cantabria disfrutarán de varios festivos y puentes, que aquí detallamos.

El día 11 de septiembre, Cataluña celebra su Diada, la gran fiesta nacional que conmemora la derrota de Barcelona en 1714 al final de la Guerra de Sucesión Española, marcando el fin de las libertades e instituciones catalanas. Es un día festivo que invita al recuerdo, la reflexión y a la exaltación moderada del patriotismo catalán. Este año, la festividad cae en jueves, siendo laboral el día siguiente, menos para aquellos que puedan librar y cogerse el puente.

De la Mercè de Barcelona a la Feria de Albacete

A nivel local, en Barcelona, el día 24 de septiembre se celebra La Mercè, la mayor fiesta de toda la ciudad. Se trata de una celebración anual que honra a su patrona, la Virgen de la Merced, con diversas actividades culturales como conciertos, correfocs, música tradicional catalana, los famosos castells, bailes o sardanas, entre otras manifestaciones de cultura popular. Esta vez, el día libre cae en mitad de la semana, en miércoles, por lo que a los trabajadores les será más difícil unirlo al fin de semana.

Donde sí disfrutarán de un excelente puente será en Cantabria pues, el próximo lunes 15 de septiembre, se celebra la gran fiesta de la Virgen de la Bien Aparecida, patrona de la diócesis de Santander (y de la comunidad también). Los cántabros aprovechan este día no laboral para acudir al santuario a venerar su imagen y unirse luego a las manifestaciones folclóricas y comidas campestres que rodean la festividad. Esta celebración, además de dar un pequeño descanso a estudiantes y trabajadores, también fue declarada de Interés Turístico Nacional.

Por último, quienes también tendrán, no sólo un día grande, sino más de una semana , serán los habitantes de Albacete (y turistas). Como cada mes de septiembre, la ciudad rinde homenaje a su patrona, la Virgen de los Llanos, con una larga fiesta que durará desde el 7 hasta el 17 de septiembre, si bien será el 8 el único día no laboral (oficialmente). Durante diez días, autóctonos y visitantes podrán disfrutar de conciertos, desfiles, exposiciones, comida, artesanía y espectáculos taurinos en el recinto ferial. En este caso, la Feria de Albacete está considerada de Interés Turístico Internacional, pues su fama ha traspasado ya nuestras fronteras.