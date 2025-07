Algunos expertos señalan que a corto plazo puede ser una medida contraproducente para el sector turístico

El Gobierno francés anuncia un ajuste presupuestario de 43.800 millones: recortará pensiones, gasto social y funcionarios

Entre los recortes anunciados por Francia está la suspensión de dos días festivos al año para aumentar la productividad y estimular la economía. Todo lo contrario a las intenciones de España, que pasan por un recorte de la jornada laboral. Pero, ¿puede tener un efecto directo en la economía trabajar esos dos días? Informan en el vídeo Almudena Calvo y Marta Alcázar.

Con la deuda disparada, el Estado de bienestar en Francia se tambalea. Menos fiestas y más trabajo, propone el primer ministro. De los 11 festivos nacionales quiere eliminar dos. Su propuesta, el Lunes de Pascua y el 8 de mayo, que se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial. La economía crece muy lento y el Gobierno francés quiere aumentar la producción.

"Va a haber dos días más de producción, quiere decir más bienes y servicios producidos, más impuestos recaudados, más salarios pagados, etc.", señala José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

No está en los planes de España

Pero, a corto plazo, los expertos creen que disfrutar de menos festivos puede ser contraproducente para el sector turístico. Lo que puede acabar aumentando el déficit. "Por la disminución de ingresos del IVA en hostelería y turismo y también la disminución de empleo en esos sectores", explica José Ignacio Castillo, catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla.

Lo más preocupante es que el déficit sigue acentuándose pese a que la economía crece. Nada que ver con la economía española. "Francia no es España y España no es Francia. Aquí no se está discutiendo para nada el que haya dos días menos de trabajo", ha declarado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE Habrá que ver cómo reacciona la rebelde sociedad francesa, sorprendida con los recortes en plenas vacaciones estivales.