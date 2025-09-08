Listado de los 5 planes que debes hacer en solitario y que en pareja puede ser una mala idea
Estar en pareja no quiere hacer que todo deba hacerse juntos, también hay planes que puedes hacer por tu cuenta
MadridHay momentos en la vida en los que intentamos no estar solos, incluso aceptando acudir a actividades que no nos apetecen demasiado por no tener que quedarnos en casa o cambiar los planes que teníamos para adaptarlos a la otra persona. Encontrar a alguien que tenga nuestros mismos gustos o sea un apasionado de las mismas actividades no siempre es fácil, tampoco es necesario, pues se puede ser igualmente feliz con alguien al lado que esté dispuesto a hacer las mismas concesiones que haríamos nosotros.
Eso no quita que haya ciertos planes que sea mejor hacer en solitario, ya sea porque nos ayudan a conectar con nosotros mismos, a conocernos un poco mejor o nos enseñan a estar solos y disfrutar de ese tiempo tanto o más que si acudiéramos a la actividad con amigos o con nuestra pareja. Tener a alguien con quien contar es ideal, pero también saber pasar tiempo con uno mismo y disfrutarlo.
5 planes que es mejor hacer solo que en pareja
En realidad, casi todas estas actividades pueden disfrutarse de igual manera estando solo que haciéndolas en buena compañía, pero hacerlas solo hace que tengan algo especial, porque nos ayudan a relajarnos y disfrutar de algo que nos apasiona sin tener que ‘negociar’ con nadie más o sin tener que adaptarnos para que la actividad sea del agrado de todo el mundo. Hacer planes con amigos o pareja es un lujo, pero poder hacerlos solo tampoco está nada mal.
- Ir a un museo. El arte es una pasión para muchas personas y poder dedicarle todo el tiempo que quieras a esa obra que te ha llegado al corazón sin tener que darte más prisa porque tu acompañante hace tiempo que terminó de ver la sala (o viceversa) es un lujo. Ir solo a un museo te permite ir a tu ritmo.
- Meditar. Hay cosas que es mejor hacer en soledad y meditar es una de ellas, no solo porque no necesitas a nadie más para ello, también porque es un momento de relajación, de intimidad y de estar contigo mismo.
- Escribir un diario. Una vez más, una actividad tan personal como plasmar tus emociones de manera escrita no necesita a nadie más que a uno mismo, incluso si solo es estando en la misma habitación, hay actividades, como esta, que se sienten más adecuadas si se hacen en esos momentos de soledad.
- Decora un espacio para ti. Tener tu propio rincón para poder pensar o relajarte es estupendo, pero el proceso de crearlo y decorarlo también puede ser algo solo tuyo, sin nadie que ponga caras cuando le cuentes lo que deseas o que te aconseje hacerlo de otro modo, aunque sea con la mejor de las intenciones. Es tu espacio y lo creas tú.
- Apúntate a un taller. Disfrutar de hobbies y actividades propias es estupendo, no todas las parejas tienen los mismos gustos. Esto es ideal porque dedicas tiempo a algo que te gusta, conoces gente nueva con tus mismos gustos y, una vez finalizado el taller, puedes compartir todo lo aprendido con quien quieras, también con tu pareja.