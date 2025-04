Las rupturas matrimoniales aumentaron un 3,6% en 2024, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esas parejas que terminan en divorcio duran de media en España 16,1 años, algo más que la media europea, que es de 14,1. Datos que corroboran algo que ya sabíamos: el amor no es para toda la vida. O tal vez sí, pero hay que trabajárselo. Lo que está claro es que la pareja sólida y estable , en la que reina la complicidad y la armonía de forma permanente, cada vez es más una especie en vías de extinción. Qué tienen en común los idilios más duraderos es algo que la ciencia ha intentado desentrañar.

Paradójicamente, las relaciones que nacen como amistad tienen más opciones de durar que las que lo hacen de un flechazo inmediato. Un estudio liderado por Danu Stinson, profesora de Psicología en la Universidad de Victoria, y publicado en la revista 'Social Psychological and Personality Science', concluyó que el 66% de las parejas estables empezaron como amigos, algunas de ellas durante meses e incluso años.

También es importante que los dos miembros de la pareja compartan los mismos valores. Las diferencias ideológicas, aunque en un principio puedan no parecer tan decisivas, terminan teniendo un peso crucial. Según un estudio publicado en Journal of Politics, el 95% de las parejas que no comparten ideología acaban separadas. La química sexual por sí sola es insuficiente para sostener una unión a largo plazo.