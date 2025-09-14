Marta Egea 14 SEP 2025 - 21:00h.

Cada vez son más los mayores que buscan alternativas al Imserso, es debido a esto que las agencias especializadas están ganando mucha popularidad en este sector

Tendencias en ocio para mayores de 50: desde yoga al aire libre hasta escapadas en autocaravana

MadridEl Imserso siempre ha sido sinónimo de viajar barato para miles de jubilados españoles. Todos podemos recordar los autobuses repletos de pensionistas rumbo a Benidorm o los circuitos culturales por Andalucía, pero, en los últimos años, el panorama ha comenzado a cambiar: cada vez son más los viajeros sénior que buscan experiencias distintas, más flexibles y que estén adaptadas a sus gustos. Ya no se conforman con el catálogo oficial y buscan más allá.

Las razones son diversas. Por un lado, el propio programa ha sufrido críticas por sus recortes en plazas y las tarifas bajas los cuales han llevado a muchos hoteles a rechazar su participación. Por otro lado, los jubilados de hoy en día no responden al mismo perfil de hace treinta años: son muchos más activos, viajan más veces al año, tienen una mayor formación y no tienen reparos en gastar un poco más si el viaje merece la pena.

Este cambio ha hecho que se abra un nuevo espacio hacia un mercado de agencias especializadas en viajes para mayores, las cuales ofrecen desde escapadas nacionales fuera del circuito tradicional hasta rutas internacionales, cruceros o experiencias temáticas. La competencia es tan alta que incluso algunas agencias han lanzado programas desde menos de 200 euros para atraer a este segmento, desafiando al propio Imserso. Pero, ¿realmente merece la pena apostar por estas alternativas?

Ventajas de las agencias especializadas

Si bien el Imserso continúa siendo la opción más económica y conocida, cada vez más jubilados y mayores de 55 años apuestan por agencias de viajes especializadas en turismo sénior. El cambio no es casualidad: estas agencias ofrecen un abanico amplio de ventajas que responden a la perfección a los nuevos perfiles de viajeros maduros, muchos más activos, curiosos y exigentes que en generaciones anteriores.

Mayor flexibilidad y personalización

Una de las principales críticas al Imserso es la rigidez de sus paquetes: fechas cerradas, destinos limitados y plazas sujetas a sorteo. Las agencias privadas, sin embargo, permiten escoger tanto el destino como la temporada de viaje y, en ciertos casos, el nivel de servicios.

Algunos programas diseñados para mayores ofrecen salidas escalonadas durante todo el año, en lugar de concentrar todas las plazas en otoño o invierno, lo que hace mucho más sencillo cuadrar las vacaciones con la agenda personal o familiar. Además, se pueden añadir noches extra, excursiones culturales a medida o mejoras de categoría en el alojamiento.

Atención al cliente más cercana y especializada

El Imserso se suele gestionar con procesos muy automatizados, sin embargo las agencias sénior cuentan con equipos formados para atender a viajeros mayores. Esto incluye desde asesoramiento sobre seguros médicos adaptados hasta asistencia durante el viaje en caso de incidencias o problemas de movilidad.

Por otro lado, algunos operadores incluyen coordinadores de grupo que acompañan a los viajeros en todo momento, algo muy valorado por quienes viajan solos o quieren sentirse más seguros.

Mayor competencia en precios

Aunque no siempre pueden igualar las tarifas subvencionadas del Imserso, las agencias especializadas están lanzando ofertas muy competitivas. Algunas como Viajes Carrefour o Politours, han ofertado circuitos culturales por menos de 200 euros para atraer a los mayores y competir directamente con el programa estatal.

La diferencia se encuentra en que, mientras que el Imserso mantiene precios muy bajos con limitaciones como son los hoteles de 2-3 estrellas en temporada baja, las agencias son capaces de ofrecer una relación calidad-precio muy superior con alojamientos de mayor categoría y destinos internacionales.

Destinos variados y experiencias temáticas

Otra de las grandes ventajas es la variedad de destinos. El Imserso se centra en la península y las islas, con algunos circuitos culturales limitados. Sin embargo, las agencias privadas amplían su oferta a escapadas internacionales y a experiencias temáticas como viajes gastronómicos, enoturismo o astroturismo.

Desventajas de las agencias especializadas

Aunque las agencias de viaje especializadas para mayores han abierto un abanico de posibilidades bastante más amplio que el del Imserso, no todo son ventajas. Es importante tener en cuenta también los contra antes de elegir un viaje privado.

Precios más altos que el Imserso

Este es uno de los puntos débiles de las agencias especializadas. El programa Imserso mantiene tarifas subvencionadas muy bajas. Muy pocas agencias privadas pueden competir con ellos.

Costes ocultos y suplementos

Aunque el precio inicial pueda parecer atractivo, muchas agencias aplican suplementos que no siempre son visibles en la publicidad inicial: tasas aéreas, suplementos por habitación, recargos por excursiones opcionales o incluso gastos de gestión. Esto puede aumentar el coste final.

Menor garantía de plazas y cancelaciones más restrictivas

El Imserso, aunque sea más limitado, garantiza cientos de miles de plazas anuales en hoteles de toda España. Los programas privados dependen de la disponibilidad de los touroperadores y aerolíneas, por lo que es común encontrar listas de espera o cancelaciones por falta de grupo mínimo. Además, algunas agencias tienen políticas de cancelación muy estrictas, con penalizaciones altas si se anula con poca antelación.

Riesgo de elegir agencias poco fiables

La expansión de este mercado ha hecho que aparezcan muchas agencias y plataformas online que ofrecen viajes para mayores. No obstante, todas no tienen la misma trayectoria ni las mismas garantías. De hecho, en los últimos años se han denunciado casos de incumplimientos, retrasos en devoluciones o viajes cancelados sin reembolso inmediato.

No siempre se cumple con la “personalización prometida”

Aunque su publicidad insiste en la flexibilidad, en la práctica muchos paquetes están prefijados: vuelos en días concretos, hoteles ya seleccionados y excursiones grupales sin margen de cambios. Personalizar el viaje suele implicar un coste adicional bastante elevado.