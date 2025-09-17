Marta Egea 17 SEP 2025 - 08:00h.

El Programa de Termalismo del Imserso en 2025 rompió records con el número de plazas en los que pueden participar pensionistas que cumplan una serie de requisitos

MadridEl envejecimiento activo no es solo caminar cada día o mantener la mente activa, también implica cuidar el cuerpo en entornos pensados para la salud y el bienestar. Con esta filosofía nació el Programa de Termalismo del Imserso, una iniciativa pública que, desde hace más de 20 años, permite a miles de jubilados disfrutar de estancias en balnearios de toda España a precios reducidos.

El termalismo no es un simple capricho, sus beneficios médicos están ampliamente documentados: desde aliviar dolencias reumáticas hasta efectos positivos sobre la salud mental pasando por una mejora de la movilidad. Cada año, las plazas del programa se agotan rápidamente y el interés sobre él no deja de crecer. Solo en 2025, el Imserso ha puesto en marcha 197.000 plazas en 84 balnearios de toda la geografía española, un número récord que refleja tanto la demanda como la apuesta desde el Gobierno por este tipo de turismo de salud.

¿Quién puede participar?

El Programa de Termalismo del Imserso está diseñado para garantizar que las personas mayores y pensionistas puedan acceder a estancias en balnearios con un precio asequible y con tratamientos terapéuticos de calidad. Pero, no todos pueden solicitarlo. Para poder acceder a él se deben cumplir una serie de requisitos que aseguren que los beneficiarios son los que más pueden aprovechar este programa.

Según el Imserso y su última convocatoria en el BOE, pueden participar: pensionistas de jubilación e incapacidad permanente del sistema de la Seguridad Social española, pensionistas de viudedad mayores de 55 años, pensionistas por otros conceptos o perceptores de prestaciones por desempleo mayores de 60 años y asegurados y beneficiarios de la Seguridad Social española con 65 años o más.

Pero estas no son las únicas condiciones básicas que han de cumplir, además de las anteriores quienes soliciten estas plazas deben valerse por sí mismos para realizar las actividades diarias como el aseo, moverse y alimentarse; no deben padecer ninguna enfermedad contagiosa, tampoco trastornos mentales graves que puedan alterar la convivencia; no deben presentar ninguna contraindicación médica para recibir tratamientos termales, de hecho, deben necesitar tratamientos termales como apoyo preventivo o terapéutico y también deben alcanzar la puntuación máxima en la baremación oficial, que tiene en cuenta factores como ingresos, edad, grado de necesidad sanitaria y si ya se ha participado en anteriores años.

En cuanto a los acompañantes, también hay que cumplir con unas reglas concretas. El cónyuge o pareja de hecho puede acompañarles aunque no cumpla con los requisitos de edad o pensión y también pueden participar los hijos con discapacidad igual o superior al 45% siempre que lo hagan en la misma habitación y turno que sus progenitores.

El programa tiene como objetivo el acceso prioritario a quienes realmente necesitan el termalismo como complemento terapéutico, por eso se imponen estas condiciones tan específicas, pero no se quiere excluir a quienes desean compartir esta experiencia con sus familias o familiares cercanos.

Balnearios y plazas disponibles en 2025

En 2025, el Programa de Termalismo del Imserso ha alcanzado una dimensión histórica: ofrece 197.000 plazas distribuidas en 84 balnearios de toda España, con una inversión pública aproximada de 34 millones de euros. El programa comenzó el 1 de febrero de 2025 y está previsto que dure hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los objetivos son claros: promover el envejecimiento activo, contribuir al bienestar físico y combatir el aislamiento social mediante estancias asequibles en entornos termales. La selección de balnearios cubre todas las comunidades autónomas, desde Alhama de Almería hasta Balneario de Las Palmeras en Villafranca de los Caballeros.

Andalucía

Balneario de San Nicolás (Alhama de Almería)

Balneario de Chiclana (Chiclana)

Balneario de Alhama de Granada (Alhama de Granada)

Balnearios de Graena (Graena)

Balnearios de Lanjarón (Lanjarón)

Balneario de Alicún de las Torres (Villanueva de las Torres)

Balneario de San Andrés (Canena)

Región de Murcia

Balneario de Archena (Archena)

Balneario de Leana (Fortuna)

Comunidad Valenciana

Balneario de Montanejos (Montanejos)

Balneario de Villavieja (Villavieja)

Balneario de Hervideros de Cofrentes (Cofrentes)

Balneario de Fuentepodrida (Requena)

Cataluña

Balneario de Broquetas (Caldes de Montbui)

Balneario de Caldes de Boi (Caldes de Boi)

Balneario de Rocallaura (Rocallaura-Vallbona de les Monges)

Balneario de Comarruga (Comarruga)

Balneario de Termes Montbrio (Montbrio del Camp)

Balneario de Vallfogona (Vallfogona de Riucorb)

Aragón

Balneario de Alhama de Aragón (Alhama de Aragón)

Balneario de Termas Pallares (Alhama de Aragón)

Balneario de La Virgen (Jaraba)

Balneario de Paracuellos de Jiloca (Paracuello de Jiloca)

Balneario de Ariño (Ariño)

Balneario de El Paraíso (Manzanera)

Balneario de Segura de Baños (Segura de Baños)

Balneario de Panticosa (Panticosa)

Balneario de Las Vilas del Turbón (Vilas del Turbón)

Navarra

Balneario de Elgorriaga (Elgorriaga)

Hotel Gustavo Adolfo Bécquer (Fitero)

Hotel Virrey Palafox (Fitero)

La Rioja

Balneario de Arnedillo (Arnedillo)

Balneario de La Albotea (Cervera del Río Alhama)

País Vasco

Balneario de Cestona (Zestoa)

Balneario de Areatza (Areatza)

Balneario de Termas de Molinar (Karrantza)

Cantabria

Balneario de Alceda (Alceda)

Balneario de Caldas de Besaya (Caldas de Besaya)

Hotel Termas (Liérganes)

Gran Hotel (Liérganes)

Galicia

Balneario de Santiago de Compostela (Brión)

Balneario de Baños Viejos (Carballo)

Balneario de Guitiriz (Guitiriz)

Balneario de Termas Romanas (Lugo)

Balneario de Río Pambre (Palas de Rei)

Balneario de Augas Santas (Pantón)

Balneario de Arnoia (A Arnoia)

Balneario de Carballiño (O Carballiño)

Balneario de Laias (Laias-Cenlle)

Balneario de Lobios (Lobios)

Balnearios de Acuña (Caldas de Reis)

Balneario de Dávila (Caldas de Reis)

Balneario de Caldelas de Tuy (Caldelas de Tuy)

Balneario de Termas de Cuntis (Cuntis)

Balneario de Isla de La Toja (A Toxa)

Balneario de Mondariz (Mondariz)

Baños da Brea (Villa de Cruces)

Castilla y León

Balneario de Corconte (Corconte)

Balneario de Caldas de Luna (Caldas de Luna)

Balneario de Retortillo (Retortillo)

Balneario de Ledesma (Vega de Tirados)

Hotel Balneario (Almeida de Sayago)

Extremadura

Balnearios de Alange (Alange)

Balneario de El Raposo (Puebla de Sancho Pérez)

Balnearios de Montemayor (Baños de Montemayor)

Balneario de El Salugral (Hervás)

Balneario de Fuentes del Trampal (Montánchez)

Balneario de Valle del Jerte (Valdastillas)

Castilla- La Mancha

Balneario de Baños Benito (Reolid -Salobre)

Balneario de La Esperanza (Reolid -Salobre)

Balneario de Baños de la Concepción (Villatoya)

Balneario de Tus (Yeste)

Balneario de Fuencaliente (Fuencaliente)

Balneario de Cervantes (Santa Cruz de Mudela)

Hotel Balneario de Trillo-Carlos III (Trillo)

Balneario de Las Palmeras (Villafranca de los Caballeros)

Plazos para solicitar plaza en 2025

El Programa de Termalismo establece dos fases de solicitud, diferenciadas por los periodos del año en los que se quiera acudir al balneario. La fase ordinaria finalizó el 15 de mayo de 2025, pero la fase de lista de espera continúa abierta para los meses de septiembre-diciembre hasta el 31 de octubre de 2025.

Las solicitudes deben presentarse electrónicamente, en registros físicos autorizados o incluso por correo postal. Además, el programa facilita el proceso enviando información y solicitudes a los domicilios de los pensionistas.