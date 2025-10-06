Inés Gutiérrez 06 OCT 2025 - 20:00h.

Planes culturales que no puedes dejar pasar este otoño, para disfrutar y aprender al mismo tiempo

Cinco museos secretos y gratuitos que desconoces, escondidos entre las estaciones de Metro de Madrid

MadridCambia el clima y cambian los planes que nos apetece hacer, porque mientras dura el calor del verano es habitual buscar planes al aire libre y, normalmente, rodeados de agua para sentir un poco menos lo altas que son las temperaturas, pero con la llegada del otoño, son muchos quienes prefieren optar por planes que permitan estar en interior, sobre todo en caso de que llegue la lluvia.

En ambos casos, acudir a museos y exposiciones es una opción estupenda, cuando hace calor porque nos mantiene fresquitos y cuando el tiempo cambia, porque nos permite estar más calentitos. Además, es una actividad enriquecedora, nos ayuda a descubrir nuevos artistas o admirar mucho más a aquellos que ya conocemos. Nos abre la puerta a seguir aprendiendo sobre un tema, un movimiento o un artista.

Exposiciones y aperturas que marcarán la agenda cultural en España este otoño

Una vez que el verano ha quedado atrás, toca volver a la rutina. Esto no quiere decir que haya que olvidar todos los planes divertidos e interesantes, es más una forma de señalar que comienza el nuevo ‘curso’ y con él llegan las novedades en ocio que tanto esperábamos. Es el momento de ponerse al día de todo lo que está por llegar para evitar que se nos pase la posibilidad de asistir a algunas de estas exposiciones y aperturas que son solo una pequeña parte de lo mucho que tiene que ofrecer la agenda cultural de otoño.

En el mes de noviembre vienen curvas para los amantes del arte, porque el Museo del Prado (Madrid) tiene planeado inaugurar una exposición dedicada a Anton Raphael Mengs en la que será la muestra más completa del artista en este museo. Estará compuesta por unas 150 obras. En ese mismo mes, el MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León) tiene planificada una retrospectiva de Yoko Ono, con piezas icónicas que harán las delicias de sus seguidores.

Desde octubre podrá visitarse en el Bombas Gens Centro de Artes Digitales de Valencia la exposición La Ruta: modernidad, cultura y descontrol, una retrospectiva sobre la conocida como ‘la ruta del Bakalao’. El Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) acogerá en su planta baja desde finales de octubre una exposición de arte del siglo XX con artistas que se dedicaron a la exploración de nuevas estrategias espaciales, entre los que destacan Andy Warhol y Jackson Pollock. Lo hará bajo el nombre: Warhol, Pollock y otros espacios americanos.

Con pinturas, dibujos y material documental recorrerán la carrera de Maruja Mallo desde octubre en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Mallo está considerada una de las voces más transgresoras del siglo XX español. Tal y como recogen en El Español, en San Sebastián también estarán de estreno este otoño, porque Tabakalera y Kutxa Fundazioa celebran su aniversario con una exposición de Maider López, a la que han llamado Ukitu.

Oportunidades que no conviene dejar pasar para poder disfrutar de grandes artistas y sus obras. Un plan ideal para esos días nostálgicos que amenazan lluvia.