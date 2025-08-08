Inés Gutiérrez 08 AGO 2025 - 19:20h.

Si se escoge el día y la hora adecuada es posible visitar muchos museos de forma gratuita

La leyenda de Ataúlfo y los espíritus que rondan por el Museo Reina Sofía de Madrid

Compartir







MadridHuyendo del calor es probable que busquemos planes alternativos, que nos ayuden a alejarnos de las calles en las que es complicado refugiarse del intenso sol. En esa escapada, lo mejor es tener claro hacia dónde queremos dirigirnos y una visita a alguno de los muchos museos que se pueden encontrar en España parece la mejor manera de pasar la mañana o la tarde, contemplando la belleza y la pasión de sus exposiciones (y disfrutando de su aire acondicionado, sin duda un estupendo dos por uno).

Días clave y exposiciones recomendadas en los museos de España

Hay exposiciones que pueden resultarnos más atractivas, pero no siempre es posible encontrar entradas en el momento en el que más nos conviene. Si no tenemos demasiadas exigencias sobre el día o la hora a la que queremos visitar el museo, o hacemos la reserva con tiempo suficiente, podemos conseguir en muchos casos que sea una actividad gratuita o, por lo menos, que podamos vivirla con algún tipo de rebaja.

Muchos museos cierran algunos días para descansar, pero también es posible que ofrezcan la posibilidad de visitarlos de manera gratuita en otros. Solo hay que saber cuáles son, tanto los primeros para no llevarnos un disgusto, como los segundos, para que nuestro día sea un poco mejor.

Por ejemplo, el Museo Picasso de Málaga se puede visitar de manera gratuita los domingos durante las dos horas anteriores al cierre. El Thyssen-Bornemisza de Madrid lo es los lunes y algunas horas los sábados (de 21:00 a 23:00) aunque también puede conseguirse la entrada más barata si se tiene carné joven o el de familia numerosa, entre otras. Además, la entrada es gratuita para las personas en situación de desempleo.

El Museo de Picasso de Barcelona es gratis el primer domingo de cada mes (aunque es necesario reservar), el Instituto Valenciano de Arte Moderno es gratis los domingos, el Museo de Arte Romano de Mérida lo es los sábados a partir de las 14:00 horas y los domingos por la mañana. El jueves es el día perfecto para visitar el Museo Vasco de Bilbao; otros como el Guggenheim es gratuito en días señalados, para niños, menores de 18 años y amigos del museo, pero los jubilados y estudiantes tienen descuento.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Precisamente en el Guggenheim de Bilbao se puede ver la exhibición de Helen Frankenthaler, ‘Pintura sin reglas’. En el Centro de Arte Fundación Botín de Santander está hasta septiembre ‘Máscara y compás. Pinturas y dibujos de 1924 a 1982’, una completa retrospectiva de Maruja Mallo. El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona se rinde ante la obra de Carlos Motta en ‘Plegarias de resistencia’, y en el Instituto Valenciano de Arte Moderno ‘Ritmo, tramas y variables’ de Soledad Sevilla está hasta octubre.

La mayoría de museos ofrecen descuentos a estudiantes, jubilados o grupos numerosos, y algunas franjas de edad suelen tener ciertos beneficios a la hora de comprar sus entradas. En el caso de poder conseguirlas de manera gratuita, suele ser necesario reservar, pero en algunos casos solo se pueden comprar en el momento y en taquilla.