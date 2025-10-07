Inés Gutiérrez 07 OCT 2025 - 15:20h.

No es necesario irse demasiado lejos de Valencia para poder disfrutar de sus rutas y naturaleza

"Anda Madrid': Seis rutas icónicas para recorrer la capital a pie a través de 20 puntos emblemáticos

Compartir







MadridEl contacto con la naturaleza es más importante de lo que pensamos, porque a pesar de que nos sintamos bien o llevemos una vida activa, hay algunos beneficios que es más sencillo obtener cuando se apuesta por disfrutar del aire libre y alejarse un poco de las ciudades.

Nuestra salud agradecerá esos minutos rodeados de flora y fauna, porque el contacto con la naturaleza es ideal para reducir el estrés y fortalecer el sistema inmunológico. Se recomienda para mejorar la concentración y también para poder conocerse mejor a uno mismo, pues favorece esa introspección que es habitual en prácticas como la meditación. Favorece la curiosidad y la creatividad, por eso es importante aprovechar parte de nuestro tiempo libre para hacer diferentes rutas y descubrir nuevos senderos.

Valencia a pie: 5 rutas de senderismo cerca de la ciudad

Buscar un ratito en el que se pueda desconectar y aprovechar para hacerlo en la naturaleza parece un plan perfecto, ideal para hacer con amigos, con compañeros de sendero o con la familia. Cerca de Valencia hay algunas rutas que merecen mucho la pena y a las que se puede llegar en menos de una hora.