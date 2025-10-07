Valencia a pie: 5 rutas de senderismo a menos de una hora de la ciudad para desconectar del asfalto
No es necesario irse demasiado lejos de Valencia para poder disfrutar de sus rutas y naturaleza
MadridEl contacto con la naturaleza es más importante de lo que pensamos, porque a pesar de que nos sintamos bien o llevemos una vida activa, hay algunos beneficios que es más sencillo obtener cuando se apuesta por disfrutar del aire libre y alejarse un poco de las ciudades.
Nuestra salud agradecerá esos minutos rodeados de flora y fauna, porque el contacto con la naturaleza es ideal para reducir el estrés y fortalecer el sistema inmunológico. Se recomienda para mejorar la concentración y también para poder conocerse mejor a uno mismo, pues favorece esa introspección que es habitual en prácticas como la meditación. Favorece la curiosidad y la creatividad, por eso es importante aprovechar parte de nuestro tiempo libre para hacer diferentes rutas y descubrir nuevos senderos.
Valencia a pie: 5 rutas de senderismo cerca de la ciudad
Buscar un ratito en el que se pueda desconectar y aprovechar para hacerlo en la naturaleza parece un plan perfecto, ideal para hacer con amigos, con compañeros de sendero o con la familia. Cerca de Valencia hay algunas rutas que merecen mucho la pena y a las que se puede llegar en menos de una hora.
- Ruta del Castillo de Chirel en Cortes de Pallás. Existen dos opciones para recorrer esta ruta y la más corta de ellas está considerada tan sencilla que es ideal para hacer con toda la familia. El comienzo, junto a la pista forestal asfaltada, marca una travesía de tres kilómetros (ida y vuelta), comienza con una marca pendiente que se suaviza hasta terminar en el castillo, donde hay unas excepcionales vistas al río Júcar.
- Ruta del Agua en Chelva. El agua se convierte en protagonista en esta ruta y durante un agradable paseo de dos horas (aproximadamente), se combina naturaleza y cultura, cascadas como las de La Playeta o el túnel de Olinches, excavado en la montaña. Cuenta además con una zona de pícnic, con instalaciones deportivas y zonas infantiles.
- Ruta de los Puentes Colgantes de Chulilla. Esta es una ruta que tiene una duración de unas tres horas, si se hace completa se recorren unos nueve kilómetros y es apta para principiantes. Parte del pueblo de Chulilla y a través de sus puentes colgantes adentra al visitante por el cañón del río.
- Ruta de los Molinos de Alborache. Esta es una ruta corta que puede encontrarse a menos de media hora de Valencia. Es llana, corta (unos 1700 metros) y transcurre cerca del río, un sendero lineal que permite aprender sobre la zona y disfrutar de la belleza de la naturaleza.
- Ruta del sendero azul de la playa de Almenara. Nos gusta el monte, pero también la playa y por eso esta ruta es perfecta, porque tiene al mar como protagonista. Las dunas de la playa de Almenara merecen la pena ser vistas desde el paseo marítimo, que después deja paso a la pasarela de madera. Las especies vegetales que se pueden ver durante el camino no son demasiado habituales, por lo que el agradable paseo (de casi tres kilómetros) invita a disfrutar de ellas.