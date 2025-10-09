Guía de la nueva era de los balnearios en España: aguas mineromedicinales para tratar el estrés y la ansiedad
Las aguas de los balnearios pueden ayudar a cuidar nuestra salud, también a reducir el estrés
MadridEl estrés y la ansiedad se han convertido en grandes problemas para muchas personas, que buscan la manera de poder evitarlos o, por lo menos, reducir las consecuencias que tiene para su salud vivir en un constante estado de tensión. No solo provoca dolores de cabeza o trastornos del sueño, también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades de tipo cardiaco o problemas digestivos.
En muchas ocasiones, la ayuda profesional es lo que más se necesita, alguien que pueda ayudarnos a gestionar estas emociones. Otras veces la situación no es tan extrema y esos picos de ansiedad y estrés son algo puntual, algo que podemos manejar nosotros mismos, pero que requiere ciertos cuidados por nuestra parte.
Para estos casos, nada mejor que apostar por los cuidados que proporcionan espacios como los balnearios, especialmente diseñados para dejar todos los problemas en la puerta y disfrutar de los beneficios de los tratamientos que allí se aplican, pensando en cuidar nuestro cuerpo y también nuestra mente. En España hay muchas opciones creadas pensando en nuestro bienestar.
Balnearios en España: aguas mineromedicinales para tratar el estrés y la ansiedad
- Las Caldas Villa Termal (Oviedo). En Asturias hay muchas cosas que merecen la pena, desde sus espacios al aire libre a su gastronomía, pero también cuenta con opciones como esta, pensada para cuidar de sus clientes con todo detalle y mucho lujo. Su manantial cuenta con aguas mineromedicinales mesotermales (40º de temperatura) y oligometálicas (bicarbonatadas cálcicas y magnésicas), y esto es solo una pequeña parte de sus tratamientos wellness.
- Hotel Balneario Alhama de Granada. Desde tiempos de los romanos este balneario emplea sus aguas curativas, pero no con la misma metodología que se usaba antiguamente, porque han ido añadiendo tratamientos extra, además de otros lujos y cuidados. Sus aguas tienen efecto calmante, analgésico, antioxidante y sedante, entre otros.
- Balneario de Caldas de Luna (León). Es una opción ideal para unos días de relajación y cuidados, sus aguas son recomendadas para el sistema nervioso por sus propiedades antiestrés, para los procesos reumáticos, para el sistema digestivo y también para el respiratorio. Cuenta además con otros tratamientos corporales y masajes.
- Balneario El Raposo (Badajoz). En un enclave envidiable espera este balneario que también cuenta con Hotel. Sus aguas son bicarbonatadas, cálcicas, magnésicas y radiactivas, explican en su página web, ideales para tratamientos dermatológicos, reumatológicos, digestivos y respiratorios, también para el sistema nervioso. Merece la pena también destacar sus lodos termales y naturales ricos en magnesio, calcio y sílice.
- Balneario de Retortillo (Salamanca). A orillas del río Yeltes se encuentra este balneario, cuyas aguas están especialmente indicadas para afecciones reumáticas crónicas, procesos respiratorios crónicos y enfermedades dermatológicas, entre otras muchas cuestiones. Su manantial emerge a una temperatura constante de 48 °C, arrastrando en su ascenso componentes gaseosos y minerales. Las aguas son sulfurado sódicas, sulfhídricas.
- Elgorriaga (Navarra). Aquí puedes encontrar las aguas mineromedicinales con mayor salinidad conocida, tienen efecto antiinflamatorio y relajante y favorecen un profundo estado de relajación y bienestar. Son ideales para el sistema circulatorio, respiratorio y para recuperarse tras un sobreesfuerzo.