Inés Gutiérrez 09 OCT 2025 - 20:00h.

Las aguas de los balnearios pueden ayudar a cuidar nuestra salud, también a reducir el estrés

Termalismo Imserso 2025: los mejores 5 balnearios

Compartir







MadridEl estrés y la ansiedad se han convertido en grandes problemas para muchas personas, que buscan la manera de poder evitarlos o, por lo menos, reducir las consecuencias que tiene para su salud vivir en un constante estado de tensión. No solo provoca dolores de cabeza o trastornos del sueño, también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades de tipo cardiaco o problemas digestivos.

En muchas ocasiones, la ayuda profesional es lo que más se necesita, alguien que pueda ayudarnos a gestionar estas emociones. Otras veces la situación no es tan extrema y esos picos de ansiedad y estrés son algo puntual, algo que podemos manejar nosotros mismos, pero que requiere ciertos cuidados por nuestra parte.

Para estos casos, nada mejor que apostar por los cuidados que proporcionan espacios como los balnearios, especialmente diseñados para dejar todos los problemas en la puerta y disfrutar de los beneficios de los tratamientos que allí se aplican, pensando en cuidar nuestro cuerpo y también nuestra mente. En España hay muchas opciones creadas pensando en nuestro bienestar.

Balnearios en España: aguas mineromedicinales para tratar el estrés y la ansiedad