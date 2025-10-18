Inés Gutiérrez 18 OCT 2025 - 19:00h.

Los escenarios de películas y series suelen convertirse en destino de turistas y fans

MadridEn España, los rincones por descubrir son muchos y cualquier excusa puede ser buena para hacerlo. Los amantes del séptimo arte tienen una que el resto de mortales también pueden aprovechar, porque nada mejor que conocer esos pueblos que se han convertido en el escenario de nuestras series preferidas en 2025.

Lugares que antes de formar parte de estas ficciones no eran tan conocidos o no lo eran en absoluto, pero que ahora han conseguido que sean muchas personas las que lo sitúan en el mapa y quieren poder caminar por sus calles por ellos mismos, descubriendo todos los lugares que ya forman parte de la vida de los personajes que para ellos han sido importantes.

Guía para visitar pueblos de España que se han hecho famosos gracias a series en 2025

Es bastante habitual que lugares que son escogidos para rodar películas o series internacionales vean cómo la cantidad de visitantes aumentan, así sucedió con los lugares seleccionados por Juego de Tronos, pero también con el pueblo en el que se grabó Verano azul (Nerja) o donde transcurría Doctor Mateo (Lastres). Actualmente, también hay series que han escogido pueblos españoles como escenario, saber cuáles son es la perfecta invitación para visitarlos:

Olympo . Tras su estreno se convirtió rápidamente en una de las más vistas y está claro que sus tramas, personajes e interpretaciones fueron clave, pero también el lugar en el que transcurre, porque el Balneario de Panticosa (Valle de Tena, Huesca) , brilla con luz propia. Si bien las escenas de interior en su mayor parte son grabadas en plató, los exteriores muestran este balneario, así como la naturaleza que lo rodea. A pocos kilómetros se encuentra el pueblo que nombra al balneario y que también merece la pena una visita.

. Tras su estreno se convirtió rápidamente en una de las más vistas y está claro que sus tramas, personajes e interpretaciones fueron clave, pero también el lugar en el que transcurre, porque el , brilla con luz propia. Si bien las escenas de interior en su mayor parte son grabadas en plató, los exteriores muestran este balneario, así como la naturaleza que lo rodea. A pocos kilómetros se encuentra el pueblo que nombra al balneario y que también merece la pena una visita. Dos Tumbas . Esta miniserie sigue a una abuela que investiga la desaparición de su nieta y otra adolescente, y, además de en Barcelona y Almería, ha sido grabada en la comarca de l a Axarquía (Málaga) . Concretamente, en Frigiliana , uno de los pueblos blancos más bonitos de España, pero también Torrox y Nerja. Escenarios que ayudan a que el espectador se meta en la historia protagonizada por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, entre otros.

. Esta miniserie sigue a una abuela que investiga la desaparición de su nieta y otra adolescente, y, además de en Barcelona y Almería, ha sido grabada en la comarca de l . Concretamente, en , uno de los pueblos blancos más bonitos de España, pero también Torrox y Nerja. Escenarios que ayudan a que el espectador se meta en la historia protagonizada por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, entre otros. Cuando nadie nos ve . Protagonizada por Maribel Verdú, esta serie se estrenó en marzo de 2025, un thriller ambientado en la Semana Santa y que ha escogido Morón de la Frontera (Sevilla) como escenario.

. Protagonizada por Maribel Verdú, esta serie se estrenó en marzo de 2025, un thriller ambientado en la Semana Santa y que ha escogido (Sevilla) como escenario. Entre Tierras. La primera temporada de esta serie, protagonizada por Megan Montaner, se estrenó en 2023, pero en 2025 se espera que la segunda vea la luz. Está grabada principalmente en Cabo de Gata (Almería), pero también en Atienza (Guadalajara).

Además, si el año de estreno de la serie no es clave para apuntar lugares a la lista, puede que también apetezca visitar Puerto de Vega (Asturias), donde se rodó La última noche en Tremor, con Javier Rey y Ana Polvorosa a la cabeza, o Cedeira, en A Coruña, escenario de la serie Rapa, con Javier Cámara y Monica López.