Inés Gutiérrez 28 OCT 2025 - 20:00h.

Quienes buscan un lugar diferente en el que hospedarse pueden darle una oportunidad a alguno de estos faros

De parada obligatoria: los siete faros más emblemáticos de la costa norte de España

MadridSiempre parece una buena ocasión para conocer lugares nuevos, descubrir rincones en los que no hemos estado, pero que esperamos que nos enamoren. Una forma de lograrlo es contar con el alojamiento adecuado, porque tener un buen lugar en el que descansar puede marcar una gran diferencia.

Habitualmente, viajar implica caminar largas distancias, parar en muchos lugares y, por qué no, probar diferentes platos que nos acerquen a la gastronomía del lugar. No siempre prestamos la atención adecuada al lugar en el que nos hospedamos y puede marcar una gran diferencia.

No solo esperamos que esté limpio o que los servicios sean los ofrecidos, también nos parecerá un lugar más apetecible si es especial, diferente, único, lleno de encanto. Esto es lo que podemos encontrar si escogemos un faro como alojamiento. No hablamos de cualquier tipo de faro, nos referimos a esos que han sido convertidos en hoteles, gracias a lo que tendremos lo mejor de ambos mundos: el atractivo de los faros y las comodidades de un buen hotel.

La ruta de los faros en España: atalayas reconvertidas en hoteles únicos

Hay muchos faros que merece la pena visitar y en algunos de ellos podemos pasar la noche. Hemos querido seleccionar cinco que no te dejarán indiferente.

Hotel Faro de Punta Cumplida (La Palma). Este lujoso hotel es ideal para una escapada romántica, por sus vistas privilegiadas y la belleza de su entorno, pero también por las instalaciones del lugar, con una íntima azotea mirador y una piscina infinita. Faro de Isla Pancha (Ribadeo). Uno de los puntos fuertes de este faro es el entorno en el que está ubicado, un espacio natural que destaca tanto por su flora como por su fauna. Este alojamiento turístico dispone de dos apartamentos con capacidad para cuatro personas cada uno y jardines individuales. Far Hotel Restaurant (Llafranc). Junto al Faro de Sant Sebastián puedes encontrar este hotel con encanto, que ofrece nueve habitaciones de estilo mediterráneo y con una terraza con vistas al mar. Está situado sobre un acantilado y rodeado de calas, por lo que parece el lugar apropiado para una escapada diferente y única. O Semaforo de Fisterra (A Coruña). Lo único que puede mejorar una visita a Finisterre, es alojarse en este hotel, donde prometen horizontes infinitos, no por nada durante mucho tiempo se le consideró el fin del mundo. El Semáforo se ha convertido en un hotel y restaurante con encanto, con cinco exclusivas habitaciones y terrazas con vistas infinitas. Hotel Faro de Maspalomas (Gran Canaria). Es el que cuenta con mayor capacidad de los cinco, tras una reforma con la que ha conseguido ser considerado un hotel de lujo. Está situado en un lugar envidiable, junto a las dunas y el faro de Maspalomas, y cuenta con piscina, rooftop con las mejores vistas y una cocina internacional de categoría.

Estos son lugares que suelen tener alta demanda, por lo que si no quieres dejar pasar la oportunidad de conocerlos, lo mejor es reservar la estancia con tiempo.