Urbex en Madrid: 5 lugares abandonados (y accesibles legalmente) para descubrir historias fascinantes
Madrid es una ciudad llena de vida, incluso en esos espacios abandonados y que esconden su propia historia
La ruta definitiva por los 5 pueblos abandonados más espectaculares de España
MadridHay lugares que son imprescindibles para conocer una ciudad, son parte de su historia y por eso son puntos clave que nadie puede dejar sin visitar. Plazas, edificios y museos que se llenan de turistas que no quieren perderse ni un detalle, pero quienes son un poco más curiosos a menudo tienen que indagar un poco más.
Ellos serán quienes encuentren esos espacios que no están creados para el disfrute de los turistas y visitantes habituales, son lugares que con el tiempo han quedado abandonados, alejado de esas rutas que muestran la cara más amable de la ciudad, pero no por ello resultan menos interesantes, más bien al contrario.
En Madrid son muchos los lugares que forman parte de este segundo grupo, aunque la mayor parte de ellos no se pueden visitar. Esta es una de las normas de los amantes de este tipo de escenarios, son responsables de su propia seguridad y nadie les anima a acudir a lugares donde la entrada está prohibida (no es lo que encontrarás aquí). Espacios donde se recomienda no tocar nada, no romper nada, tampoco dejar algo que no estuviera al llegar.
Urbex en Madrid: 5 lugares abandonados y accesibles legalmente
A menudo son rincones que, con el tiempo se van degradando y la entrada se prohíbe, de hecho, no es raro que lleguen a ser demolidos, tal y como sucedió con el Hospital de la Barranca, uno de los rincones que hasta hace poco formaba parte de los lugares abandonados de Madrid que tenías que visitar (aunque en este caso no se podía entrar). Por suerte, hay más.
- Estación de Chamberí. Esta estación fantasma es una de las más famosas y es posible visitarla, siempre que se saque cita previa y se acuda puntual a la cita. Se conserva tal y como estaba cuando fue cerrada en 1966 por ser demasiado corta. Los nuevos trenes no entraban.
- El Alamín. Un pueblo entero abandonado no es cualquier cosa y este quedó vacío en los años 90. Es posible caminar por sus calles y ver dónde estaban el bar, la iglesia o el colegio, también hay varias viviendas que ahora están vacías. Hay varias historias sobre él que engrandecen su leyenda y lo convierte en el lugar ideal para buscar misterios.
- Iglesia de San Pedro Apóstol de Polvoranca. En Leganés se encuentran las ruinas de esta iglesia, que estaba en el pueblo de Polvoranca, abandonado a mediados del siglo XIX. No se sabe si sus vecinos desaparecieron a causa de diversas enfermedades, lo que tal vez haga que sus espíritus sigan presentes, o se marcharon a lugares con más posibilidades económicas. Pararon una posible rehabilitación del edificio cuando en 2005 encontraron restos humanos.
- Palacio del Canto del Pico (Torrelodones). Este Palacio ha vivido muchas vidas desde que fue abierto en 1920 como casa-museo hasta que lo heredó Franco, que lo usaba como casa de recreo. Quedó abandonado en los 80 y está sellado para evitar que nadie entre a su interior.
- Monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias (Pelayos de la Presa). Este lugar es el escenario perfecto para una película de terror, de hecho lo ha sido en varias ocasiones. En septiembre está cerrado al público, pero hay visitas guiadas organizadas por la Fundación creada para su protección y conservación.