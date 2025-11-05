Inés Gutiérrez 05 NOV 2025 - 19:20h.

Madrid es una ciudad llena de vida, incluso en esos espacios abandonados y que esconden su propia historia

MadridHay lugares que son imprescindibles para conocer una ciudad, son parte de su historia y por eso son puntos clave que nadie puede dejar sin visitar. Plazas, edificios y museos que se llenan de turistas que no quieren perderse ni un detalle, pero quienes son un poco más curiosos a menudo tienen que indagar un poco más.

Ellos serán quienes encuentren esos espacios que no están creados para el disfrute de los turistas y visitantes habituales, son lugares que con el tiempo han quedado abandonados, alejado de esas rutas que muestran la cara más amable de la ciudad, pero no por ello resultan menos interesantes, más bien al contrario.

En Madrid son muchos los lugares que forman parte de este segundo grupo, aunque la mayor parte de ellos no se pueden visitar. Esta es una de las normas de los amantes de este tipo de escenarios, son responsables de su propia seguridad y nadie les anima a acudir a lugares donde la entrada está prohibida (no es lo que encontrarás aquí). Espacios donde se recomienda no tocar nada, no romper nada, tampoco dejar algo que no estuviera al llegar.

Urbex en Madrid: 5 lugares abandonados y accesibles legalmente

A menudo son rincones que, con el tiempo se van degradando y la entrada se prohíbe, de hecho, no es raro que lleguen a ser demolidos, tal y como sucedió con el Hospital de la Barranca, uno de los rincones que hasta hace poco formaba parte de los lugares abandonados de Madrid que tenías que visitar (aunque en este caso no se podía entrar). Por suerte, hay más.

