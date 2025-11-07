Inés Gutiérrez 07 NOV 2025 - 19:20h.

Que estos lugares estén abandonados solo les suma encanto y un poco de misterio

Así es la meditación inmersiva en la playa de Barcelona: combina los primeros rayos de sol y baños de agua helada

MadridEncontrar lugares abandonados que escondan leyendas y misterios en plena ciudad no es nada sencillo, tampoco que los lugares que cumplan estas características puedan visitarse sin riesgos. Barcelona no es una excepción y la mayoría de lugares que han quedado en desuso o están abandonados también están cerrados para evitar miradas curiosas.

No conviene saltarse las normas, ni las que marca la ley, ni tampoco las básicas del Urbex, donde se señala la importancia de respetar los espacios sin dañarlos (solo fotografiarlos si se quiere tener un recuerdo o una prueba de que se ha estado presente), no hay que llevarse nada de lo que se encuentra y tampoco dejar nada allí.

Por suerte, siempre teniendo nuestra seguridad como prioridad, hay algunos espacios que podemos visitar y que nos ayudaran a conocer un poco más de la historia de Barcelona.

Urbex en Barcelona: 5 lugares abandonados para redescubrir la ciudad

Una vez que ya se han visitado todos los lugares que aparecen en las guías turísticos, llega el momento de indagar un poco más y salirse de la norma. No te pierdas estos:

