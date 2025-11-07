Urbex en Barcelona: 5 lugares abandonados, accesibles legalmente y seguros para redescubrir la ciudad
Que estos lugares estén abandonados solo les suma encanto y un poco de misterio
MadridEncontrar lugares abandonados que escondan leyendas y misterios en plena ciudad no es nada sencillo, tampoco que los lugares que cumplan estas características puedan visitarse sin riesgos. Barcelona no es una excepción y la mayoría de lugares que han quedado en desuso o están abandonados también están cerrados para evitar miradas curiosas.
No conviene saltarse las normas, ni las que marca la ley, ni tampoco las básicas del Urbex, donde se señala la importancia de respetar los espacios sin dañarlos (solo fotografiarlos si se quiere tener un recuerdo o una prueba de que se ha estado presente), no hay que llevarse nada de lo que se encuentra y tampoco dejar nada allí.
Por suerte, siempre teniendo nuestra seguridad como prioridad, hay algunos espacios que podemos visitar y que nos ayudaran a conocer un poco más de la historia de Barcelona.
Urbex en Barcelona: 5 lugares abandonados para redescubrir la ciudad
Una vez que ya se han visitado todos los lugares que aparecen en las guías turísticos, llega el momento de indagar un poco más y salirse de la norma. No te pierdas estos:
- Casino de l'Arrabassada. Se inauguró en 1899 y se convirtió en emblema de lujo y símbolo de la bonanza de aquella época. Ahora está abandonado, lo que hace que tenga cierto misterio a su alrededor, pero antes de esto ya se decía que tenía una ‘habitación del suicidio’, para que quienes hubieran perdido su fortuna pudieran quitarse la vida.
- Hotel Colonia Puig. Construido para alojar a quienes iban a Montserrat, durante la Guerra Civil hizo las veces de hospital y pasó a ser conocido como Hospital de la Sangre. En 1990, y tras pasar por una época en la que albergó diferentes eventos, pasó a quedar abandonado completamente. Es uno de los destinos más visitado, un clásico del Urbex o exploración urbana.
- Estación Gaudí. Esta es una de las varias estaciones de metro que han quedado en desuso en Barcelona o que nunca llegaron a emplearse. No es frecuente poder visitarlas, de hecho no está permitido, pero en contadas ocasiones organizan visitas guiadas. Una de las últimas fue durante la Setmana de la Mobilitat (del 12 al 14 de septiembre).
- Mansión y Torre Soberana. En el Laberinto de Horta se encuentra este edificio medieval que fue usado como defensa siglos atrás. Por lo que se sabe, no hay leyendas negras asociadas a este lugar, que pertenece al Ayuntamiento de Barcelona, por lo que es poco probable grabar alguna psicofonía. Tienen planes para él, por lo que puede que no esté abandonado mucho tiempo más.
- Hospital del Tórax. Situado en Terrassa, este lugar es bastante familiar para todos los amantes de las historias de fantasmas y también para los fans de Operación Triunfo (algunos espacios del antiguo sanatorio se siguen utilizando, mientras que la mayoría continúan abandonadas). Fue construido en los años 50 como hospital para tuberculosos y abandonado en los 90. Cambios de temperatura, presencias, ruidos… este Hospital es el escenario ideal para las historias de terror y también un destino Urbex muy frecuente.