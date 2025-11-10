Cromos, verbenas y carteles de barrio: la exposición que te transporta al Madrid de los 70 y 80

Redacción Uppers 10 NOV 2025 - 13:00h.

Luis Pérez Calvo lleva 'Cromos de artista' a CentroCentro para revivir la cultura popular madrileña

“¡Me lo pido!”, la exposición de juguetes antiguos para redescubrir tu infancia

Compartir







Los cromos, las verbenas o los carteles de cine de barrio son elementos que toda una generación asocia al paisaje urbano de los años 70 y 80. El artista Luis Pérez Calvo recupera esa memoria de Madrid tan pop en 'Cromos de artista', una exposición gratuita que reúne más de 500 obras en CentroCentro (hasta abril de 2026) que establecen un diálogo entre lo callejero y la alta cultura. En el peculiar universo de este artista madrileño nacido en 1962 se cruzan las pinturas negras de Goya con AC/DC, y los platos de raciones de bar castizo conviven con los dibujos animados de los Looney Tunes.

Para Pérez Calvo, que creció entre Lavapiés y Embajadores, siempre fue natural pasar de los tebeos, discos de vinilo, enciclopedias ilustradas y cromos que se vendían los domingos en el Rastro a los cuadros del Museo del Prado. Cotidianidad y arte de la mano. De ahí esa mirada única que transpira sus obras, que combinan humor, melancolía y crítica social. Y también esa presentación que evoca el coleccionismo de álbumes y de sobres sorpresa que marcó su infancia.

Un mapa imaginario de la ciudad

Museos, nuevas galerías, hormigoneras y gigantescas pantallas comparten espacio con toques de color, guiños a los Beach Boys o los envoltorios de los chicles Bazooka. Pérez Calvo utiliza la imaginación para construir su particular álbum sentimental del arte madrileño, en la que cada cromo está cargado de múltiples capas de lectura. En su propuesta cabe todo tipo de arte, sin atender a criterios académicos, institucionales o comerciales.

PUEDE INTERESARTE Huertos urbanos en Madrid: guía para encontrar el rincón verde perfecto en medio de la ciudad

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Comisariada por Carlos Delgado Mayordomo, la exposición se despliega sobre dos murales en blanco y negro realizados in situ, donde el artista ha creado un mapa imaginario de la ciudad, entre Galdós y el futurismo. En ese paisaje urbano, conviven los viejos museos con las galerías más vanguardistas, los edificios ultratecnológicos y los cines desaparecidos. Tradición y vanguardia. Fantasía y realidad.

Contrapunto al relato dominante

En palabras del comisario, “su mirada funciona como contrapunto a los relatos dominantes de la escena artística. Se guía por afinidades estéticas y vínculos personales. Propone una poética lúdica, deliberadamente humilde en escala y que impulsa un intercambio basado en el vínculo: una red de complicidades, reconocimientos y recuerdos entrelazados”.

Pérez Calvo es un artista multidisciplinar cuya trayectoria se caracteriza por una intensa recuperación de la iconografía popular española de los años 60, 70 y 80 a través del dibujo, el collage, la pintura y la cerámica. Con un estilo reconocible por su fusión de lo nostálgico, lo kitsch y lo callejero, ha desarrollado un universo visual que rescata objetos cotidianos, cómics, cultura musical y gráfica publicitaria, cargados de humor y crítica.