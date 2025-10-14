Marta Egea 14 OCT 2025 - 20:00h.

Estos espacios verdes ofrecen beneficios ambientales, sociales y de salud, aunque también requieren de tiempo, compromiso y cumplir con los requisitos de los ayuntamientos

MadridMadrid es una ciudad que nunca duerme y en la que cada vez el aire es de peor calidad. La falta de zonas verdes en algunos barrios ha hecho que surja una alternativa que combina sostenibilidad, ocio y comunidad: los huertos urbanos. Estos huertos son mucho más que simples parcelas de tierra donde cultivar tomates o lechugas.

Funcionan como laboratorios sociales y ambientales, en los que vecinos de edades muy diferentes pueden cuidar el terreno, compartir conocimiento y crear comunidad. Son espacios donde la horticultura ecológica se combina con actividades educativas, talleres de reciclaje, programas para colegios o incluso terapias. El auge de los huertos urbanos está muy ligado a un cambio de mentalidad y se han convertido en un refugio verde dentro de la ciudad. Un lugar donde desconectar, reconectar con los ritmos de la naturaleza y, de paso, llenar la despensa con productos frescos y ecológicos.

Los huertos urbanos surgieron durante los años 80 y 90, cuando asociaciones vecinales de barrios como Vallecas o Carabanchel comenzaron a ocupar solares abandonados para convertirlos en espacios verdes autogestionados. El huerto se transformó en una manera de recuperar terreno público para la convivencia y la sostenibilidad. Durante sus primeros años de vida, eran considerados ilegales, ya que se cultivaban en terrenos no autorizados.

Pero, el movimiento fue creciendo gracias al empeño vecinal y al auge de la conciencia ambiental en las ciudades. Ya en el 2000, se comenzaron a organizar redes de huertos urbanos comunitarios, lo que permitió darles visibilidad y fortalecer la colaboración entre proyectos.

Fue en 2014, cuando el Ayuntamiento de Madrid lanzó el Programa Municipal de Huertos Urbanos Comunitarios. Con este programa, se reconoció oficialmente la importancia de estas iniciativas y se establecieron criterios claros para su gestión: uso ecológico de la tierra, gestión comunitaria, carácter no lucrativo y apertura a la ciudadanía. El programa cuenta con más de 60 huertos comunitarios reconocidos repartidos por la capital.

¿Qué requisitos y trámites se necesitan para apuntarse?

Apuntarse a un huerto urbano en Madrid implica cumplir con ciertos requisitos básicos: ser mayor de edad, estar empadronado en el municipio donde se solicita la parcela y presentar el DNI o el volante de empadronamiento. En algunos casos, se exige pertenecer a una entidad registrada y firmar un compromiso de uso comunitario. Además, todos los huertos urbanos municipales están sujetos a un mismo principio: la práctica de una horticultura sostenible y ecológica, sin pesticidas químicos y fomentando técnicas como el compostaje o la rotación de cultivos. Estas concesiones suelen tener una duración de dos años, prorrogables, y se gestionan con convocatorias públicas a través del Ayuntamiento o entidades locales.

Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un huerto urbano

La primera gran ventaja es evidente: los huertos urbanos ofrecen un oasis verde en medio del asfalto. Permiten cultivar hortalizas frescas y de temporada, mejorar la alimentación y reconectar con la naturaleza sin salir de la ciudad. Además, tienen un fuerte componente social: los proyectos son colectivos y fomentan la cooperación vecinal, el intercambio de conocimientos sobre horticultura y la creación de comunidad. También hay que sumarle el impacto ambiental positivo, ya que mejora la biodiversidad urbana, ayudan a regular la temperatura de los barrios y generan conciencia ecológica entre sus participantes.

Sin embargo, no todo son beneficios. Uno de los principales inconvenientes es la limitada disponibilidad de parcelas. La demanda supera a la oferta, lo que genera listas de espera y procesos de selección muy estrictos. También hay que tener en cuenta que mantener un huerto no es tarea fácil, requiere tiempo, compromiso y cierta inversión en herramientas y materiales. No es un hobby que se pueda practicar con intermitencia, hay que tener mucha constancia en su cuidado.

Por otro lado, también existen limitaciones prácticas y normativas. El tamaño de las parcelas suele ser pequeño, el acceso al agua no siempre está garantizado y las concesiones están sujetas a plazos y regulaciones municipales. De todos modos, para los madrileños, las ventajas de estos huertos superan a los inconvenientes.

Cómo escoger el huerto ideal

Elegir un huerto urbano no es una decisión cualquiera. El primer factor que hay que tener en cuenta es la ubicación: lo ideal es que el huerto esté cerca de casa o bien conectado por transporte público, ya que exige visitas frecuentes para regar, cuidar los cultivos y mantener la parcela en buen estado. También es importante tener en cuenta el tamaño de la parcela, que suele oscilar entre los 20 y 40 metros cuadrados. Si solo se busca cultivar unas pocas hortalizas de temporada, una parcela pequeña es suficiente, pero si se quiere producir más variedad y cantidad, se necesitará una mayor e incluso, compartir el trabajo con varias personas.

Otros aspectos fundamentales son los recursos y la gestión comunitaria. Hay que saber si el huerto dispone de acceso garantizado al agua, compostaje, herramientas compartidas o zonas de sombra. Estas condiciones hacen más sencillo el trabajo diario. También es esencial el ambiente humano: un huerto urbano es un proyecto colectivo, así que conviene asegurarse de que existe una buena organización, reglas claras y un espíritu colaborativo.