Desde propuestas sofisticadas hasta propuestas muy originales, la ciudad condal ofrece una ruta del brunch para todos los gustos

MadridEl “brunch” ha pasado de ser algo más propio de países anglosajones a convertirse en un ritual dominical de culto en ciudades como Barcelona. Con la excusa de levantarse tarde y seguir disfrutando de un café acompañado de algo más contundente, nació el “brunch”, un híbrido entre desayuno y comida que se ha consolidado como una experiencia gastronómica en sí misma. Hoy, son muchos los locales que lo ofrecen, pero no solo crean platos, sino toda una atmósfera con menús creativos y convierten cada domingo en una celebración social.

En la ciudad condal se pueden encontrar decenas de cafeterías y restaurantes que ofrecen “brunch”, y muchos de ellos han sabido cómo reinventar la fórmula con productos de proximidad, cafés de especialidad o incluso maridajes con cócteles diseñados específicamente para la ocasión.

La ruta del “brunch” del domingo en Barcelona

OMA Bistró

Se puede encontrar una carta clásica que recoge lo mejor del “brunch” inglés: con huevos benedict, bagel, shakshuka, pancakes, pulled pork y pastrami. Todo ello junto a café de especialidad y cerveza artesanal. Su ambientación con sofás lo hacen un lugar de lo más acogedor y en una parada segura para aquellos que quieran disfrutar de un brunch sin sorpresas pero con calidad.

Yummy Sundays

Se trata de un “brunch” de alta gama que solo funciona el primer y el tercer domingo de cada mes. Se puede encontrar en la sexta planta del Monument Hotel y ofrece una combinación de sabores mediterráneos y vascos.

Gabby’s Brunch

Es uno de los locales más llamativos por su creatividad visual: destacan platos como la Pancake Choco Ball, una esfera de chocolate que se rompe con un martillo, o la Potion d’Amour, unas tortitas con salsa de chocolate y yogur. Se ha convertido en un punto imprescindible para los amantes del “brunch”.

Citizen Café

Este local mezcla clásicos del “brunch” como los huevos benedicts o los pancakes más esponjosos con opciones más saludables como las tostadas con hummus y aguacate o los açai bowls. Todo ello, acompañado de un buen café de especialidad, helados artesanales o smoothies.

Brunch & Cake

Un local que combina gastronomía y estética. En su carta no faltan los platos más tradicionales, versiones saludables, repostería hecha al momento y productos ecológicos. Es considerado como uno de los “brunches” de referencia en Barcelona por aquellos que buscan calidad, variedad y buen ambiente.

The Barcelona EDITION

Se encuentra ubicado en el entorno boutique del hotel EDITION, su brunch combina una cocina innovadora con música en directo, barra de bebidas y una experiencia más elevada. Es perfecto para aquellos que buscan algo festivo y sofisticado los domingos.

Ugot Brucherie

Destaca por su estética vintage y sus múltiples versiones de los huevos benedict. También se puede encontrar shakshuka, un guiso de verduras y huevo, variedad de pasteles caseros y un ambiente ideal que transporta a cafeterías europeas de la época pre-moderna.

Federal Café

Se puede encontrar tanto en el Barrio Gótico, Poblenou y Parlement. En Federal ofrecen un “brunch” sobrio y elegante con café de especialidad, platos como huevos, aguacate, y todo lo más típico del “brunch” además, tienen el Ploughman’s, un surtido de embutidos y quesos australianos para sorprender a sus clientes. Es el lugar ideal para relajarse mientras se disfruta comiendo gracias a su buen ambiente y selección musical.

Trópico

En este caso se trata de un “brunch” latino, y también uno de los mejores de Barcelona. Tienen opciones que están fuera de lo común como arepas con perico, huevos rancheros con chipotle, lassi de mango con cardamomo o agua fresca de sandía con agua de coco. Es una opción original pero excelente.

Fat Schmucks

De los creadores de Two Schmucks, una de las mejores coctelerías del mundo, nació Fat Schmucks. El resultado ha sido igual de genial. Se pueden encontrar bocadillos excelentes como el bahn mi vietnamita, sus tacos o su pancake de pato, y por supuesto, un clásico de los “brunch”: los huevos benedict. Al tratarse de los creadores de la tercera mejor coctelería del mundo, se puede degustar un gran “brunch” acompañado de un buen margarita.

Picnic

Es un clásico de la ciudad condal. Uno de los locales más conocidos de Barcelona y cuya fama está muy justificada. Allí no se va a encontrar el típico brunch de huevos con zumo y muffins, más bien tomates verdes fritos o cuscús. Todas estos platos deliciosos se pueden degustar en su larga barra.

Milk Bar & Bistro

Este local fue uno de los pioneros en incluir el “brunch” en su menú, así que ya son unos grandes expertos en este híbrido de desayuno y almuerzo. Se puede encontrar una opción muy british con bacon, huevo y alubias; una americana con tortitas, bagels y huevos o variedades que incluyen batidos y smoothies.