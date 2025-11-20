Marta Egea 20 NOV 2025 - 20:00h.

Los juegos clásicos como el dominó, el ajedrez o las cartas han encontrado una segunda vida en Internet donde se pueden disputar torneos online



MadridLos juegos clásicos no pasan de moda. Lo que sí cambia es la manera en la que se juega. Para las fichas de dominó, la baraja española o el ajedrez hay hueco en Internet, lo que ha hecho que miles de jugadores de todas las edades, sobre todo los mayores de 50 años, participen cada semana en torneos online de juegos tradicionales, una tendencia que es la combinación perfecta de nostalgia, competición y compañía.

No se trata solo de un entretenimiento casual, en estas plataformas se ofrecen auténticas ligas internacionales, rankings y campeonatos organizados con mucha precisión. Se puede competir por diversión y también por premios, practicar estrategias, conocer nuevos rivales o sencillamente, revivir la emoción de una partida en buena compañía, solo que pueden estar en cualquier parte del mundo.

El auge de estas webs y aplicaciones es la respuesta a un fenómeno social más amplio: la búsqueda de ocio inteligente y social. Cada vez más personas buscan alternativas al consumo pasivo de contenidos y quieren encontrar actividades que estimulen su mente, encontrando en los torneos digitales de ajedrez, dominó o cartas una nueva forma de socialización y todo un reto intelectual.

Ajedrez: plataformas punteras para torneos online

Lichess.org

Esta es una de las plataformas de ajedrez online más reconocidas: es abierta, libre, no tiene anuncios y tiene diversas características gratuitas. Se pueden organizar torneos tipo arena, suizo, retos en vivo, torneos temáticos y mucho más.

Tiene una interfaz limpia donde no hay publicidad, con una amplia base de usuarios, variantes de ajedrez y un buen sistema de emparejamientos. Pero, al ser gratuita, no va a ofrecer los mismos premios monetarios ni torneos con gran estructura comercial que una plataforma de pago, aunque sí son torneos con prestigio.

FIDE Online Arena

Es la plataforma oficial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para partidas online. Permite que los jugadores consigan títulos reconocidos (online) y se puede competir en torneos regulados.

Para participar exige membresía de pago para algunas funciones, pero da la posibilidad de que las partidas tengan validez oficial dentro del ecosistema de rating FIDE.

Dominó y juegos de fichas: plataformas especializadas

Rubl.com

Es una de las plataformas más conocidas a nivel internacional para aquellos que quieran jugar al dominó de manera competitiva. Se permite registrarse gratuitamente, participar en partidas rápidas o unirse a torneos oficiales por puntos, con la posibilidad de premios en metálico o recompensas virtuales.

Ofrece también distintos modos de juego, cada uno con sus reglas específicas, lo que hace que se pueda adaptar al estilo de cada jugador. La web también tiene un ranking global, chats integrados y perfiles de jugador.

Domino Duel

Esta aplicación está disponible en Android y navegador y ofrece una experiencia más dinámica. Se ha hecho popular por su interfaz moderna, partidas rápidas y la posibilidad de competir contra jugadores de todo el mundo en tiempo real.

Tiene ligas semanales, torneos internacionales y un sistema de puntuación similar al ajedrez, lo que permite seguir la evolución de los jugadores más activos. También tiene chat integrado y clasificaciones por país.

Casual Arena

Esta web es la referente en español del dominó online. Es perfecta para aquellos que prefieren un entorno más familiar y en español. Se pueden encontrar tanto torneos de dominó, como parchís, ajedrez o damas. Todo con un diseño muy intuitivo y accesible desde ordenador, tablet o móvil.

Su sistema de juego es por rondas o puntos, permite partidas rápidas o maratones de hasta 10 jugadores. Además, también tiene salas privadas, perfectas para quien quiere jugar con amigos o conocidos, y también un chat seguro para poder conversar durante las partidas.

Una de las ventajas de esta plataforma es su comunidad estable, con jugadores activos de España y Latinoamérica, y una política muy clara de juego limpio. También organiza eventos telemáticos, competiciones mensuales y desafíos especiales con trofeos virtuales.

Juegos de cartas

PlayOK

Si lo que se busca es variedad, esta plataforma es la ideal. Cuenta con millones de usuarios en todo el mundo y ofrece más de 20 juegos clásicos distintos online. Como el Bridge, Canasta, Tute, Mus y Brisca.

Cada juego cuenta con su sala pública, su chat integrado y la posibilidad de crear mesas privadas para poder jugar entre amigos o familiares. Esto ha hecho que se haya convertido en una herramienta de socialización muy apreciada. ya que permite “echar la partida” aunque cada uno esté en un punto del planeta.

También se pueden realizar torneos de cartas, los cuales tienen un formato muy sencillo pero a la vez eficaz. El usuario puede registrarse sin coste alguno, eligiendo un juego y uniéndose a la partida o torneo programado. Algunos eventos están abiertos al público en general, mientras que otros son organizados por clubes virtuales con horarios fijos y clasificaciones mensuales.