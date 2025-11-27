El futuro del turismo mira a Baleares

El archipiélago de Baleares como pionero en el turismo regenerativo

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, defiende la candidatura de Palma como ciudad europea de la cultura en 2031

Compartir







La mirada del sector turístico ha estado puesta en Palma en un encuentro organizado por Forbes, que aborda cómo afrontar el futuro del turismo desde una perspectiva regenerativa con Baleares como referente del sector.

Así lo ha remarcado durante la inauguración la presidenta del Govern balear, Marga Prohens. La presidenta ha puesto el acento en el papel de la cultura como motor clave del turismo.

Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido la candidatura de Palma como ciudad europea de la cultura en 2031.

También la gastronomía puede ayudar a desestacionalizar el turismo. Es la postura que defiende el chef mallorquín con Estrella Michelin, Andreu Genestra.

Paso firme hacia un turismo regenerativo

Con estas iniciativas, las islas quieren dar un paso firme hacia un turismo regenerativo que cuide el entorno y genere valor durante todo el año.

Un cambio de enfoque que reafirma a Baleares como pionera y la impulsa a convertirse en un ejemplo global.