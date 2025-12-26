Marta Egea 26 DIC 2025 - 20:00h.

Madrid se llena de terrazas preparadas para el invierno con estufas, mantas y espacios acristalados ideales para disfrutar sin pasar frío

El turismo rural, una inyección económica para la España vaciada

MadridEn Madrid, el frío no es motivo para quedarse en casa. La ciudad se ha llenado de terrazas de invierno con patios acristalados, azoteas con estufas, hoteles que tienen iglús transparentes y plazas llenas de mantitas para poder disfrutar de un buen café, una copa de vino o un chocolate caliente. El terraceo ya no es solo cosa del verano, es una religión castiza que se practica los 365 días del año.

Para aquellos mayores de 50 años, estas terrazas pueden ser algo más que un capricho: es una forma de socializar sin estar en locales cerrados. Se trata de disfrutar del sol en invierno y mantenerse activo. Eso sí, conviene escoger bien: lugares con buena calefacción, acceso cómodo, mesas amplias y cierta tranquilidad.

Terraceo invernal en Madrid

Antes de reservar en una terraza de invierno de Madrid conviene asegurarse de que el espacio está bien acondicionado: que sea una terraza cubierta o acristalada, con estufas cercanas y mantas disponibles, buena orientación al sol y sin corrientes de aire. También es importante comprobar la accesibilidad, escoger horarios tranquilos y revisar que el servicio sea amable y el ambiente relajado, para disfrutar del exterior sin pasar frío ni incomodidades.

Ramses (Plaza de la Independencia, 4)

Se encuentra frente a la Puerta de Alcalá, y su terraza es uno de los grandes clásicos del invierno madrileño convirtiendo el exterior en un espacio acogedor incluso en los días más fríos. Su decoración es cuidada, la iluminación suave y las estufas están perfectamente distribuidas permitiendo sentarse a disfrutar de un café con vistas al Retiro sin preocuparse de las bajas temperaturas.

Es un lugar perfecto para un público que busca buen servicio, tranquilidad al mediodía y comodidad. La terraza está protegida del viento, las mesas son amplias y el personal es tranquilo. Se puede estar charlando un rato mientras se observa el movimiento de la plaza.

El Jardín de Arzábal - Museo Reina Sofía (C/ Santa Isabel, 52)

Si existe un espacio que sintetiza el concepto de terraza de invierno es el Jardín de Arzábal. Es uno de los mejores patios climatizados de Madrid: prácticamente un oasis verde junto al Reina Sofía, repleto de vegetación, estructura acristalada y estufas discretas pero eficaces.

El Jardín de Arzábal es una apuesta segura: el ambiente es luminoso, relajado y protegido del frío, ideal para aquellos que prefieren espacios tranquilos y accesibles tras un plan cultural. Su cocina de mercado encaja con los gustos más tradicionales, y la amplitud del espacio hace que reunirse en familia sea especialmente cómodo.

La Terraza del Urban - (Hotel Urban - Carrera de San Jerónimo, 34)

El Hotel Urban es ya un símbolo de las azoteas madrileñas, y su terraza de invierno es una de las más elegantes. En los meses de frío acondicionan el espacio con zonas acristaladas, estufas y mantas que permiten disfrutar de las vistas del centro histórico sin sentir una gota de frío.

Esta terraza tiene dos atractivos: la comodidad del ambiente y las vistas panorámicas. Es ideal para un plan especial, un aniversario o un encuentro tranquilo al atardecer. Aunque por la noche puede llenarse de público joven, las primeras horas de la tarde son tranquilas y cálidas.

Vincci Soho - Terraza Acristalada (C/Prado, 18)

En pleno Barrio de las Letras, el Vincci Soho ha sabido convertir su patio y su terraza superior en un refugio urbano para el frío. Su zona acristalada es un invernadero luminoso, cálido y protegido, donde uno se puede sentir al aire libre mientras está perfectamente resguardado.

La terraza es ideal para quienes buscan un lugar elegante pero accesible, con ambiente moderado, música suave y posibilidad de disfrutar de un café o un cóctel sin prisa. Su ubicación, rodeada de cultura y edificios históricos, permite combinar el plan con un paseo por el Barrio de las Letras sin necesidad de grandes desplazamientos.

Bulbiza (Calle Ibiza, 38 y entorno)

La zona gastronómica de Bulbiza, la calle Ibiza, se ha convertido en una pequeña meca de terrazas adaptadas al invierno. Varios de sus restaurantes ofrecen espacios cubiertos, cortavientos, estufas bien situadas y mantas para los días fríos, lo que la hace especialmente recomendable para quienes quieren terrazas de barrio, menos turísticas y con ambiente tranquilo.

Esta zona tiene un encanto especial: es serena, accesible y perfecta para el “tardeo” sin aglomeraciones. Muchas mesas están a ras de calle, lo que facilita la movilidad y la oferta gastronómica es amplia y variada: desde tapas clásicas hasta cocina contemporánea.

Casa Suecia - Roof Top (C/ Marqués de Casa Riera, 4)

La terraza de Casa Suecia, también recomendada en listados invernales, es famosa por sus estufas, su ambiente nórdico y su propuesta de vinos calientes, algo extraño siendo Madrid pero que encaja perfectamente con la estética del lugar. En invierno, su azotea se convierte en un mirador cálido desde el que observar el skyline madrileño.

Ofrece una combinación ideal entre tranquilidad, vistas y calidez. Es un sitio perfecto para ir a media tarde, cuando aún hay algo de luz y se puede disfrutar del ambiente sin las temperaturas más bajas de la noche.