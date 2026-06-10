Naranjito, la mítica serie animada del Mundial 82, regresa 44 años después

Redacción Uppers 10 JUN 2026 - 14:10h.

La emisión original de 'Naranjito: Fútbol en acción' concluyó el 12 de junio de 1982 y desde entonces no se había vuelto a reponer

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Probablemente lo que que más recordamos los uppers del Mundial de España 82 sea su mascota. El rotundo fracaso de la selección española, superada por la presión ambiental de jugar en casa pese a tener en sus filas a estrellas como Arconada, Juanito, Quini o Santillana, supuso una decepción tan mayúscula que la mayoría de aficionados optamos por olvidarlo. Así que si miramos con nostalgia aquel evento es única y exclusivamente por Naranjito, aquella naranja antropomórfica vestida con la 'roja' que inundó toallas, llaveros, huchas, camisetas, tazas y cromos convirtiéndose en todo un icono de la cultura pop de los 80.

Si la idea era proyectar al mundo la imagen de un país modernizado que acababa de salir de la dictadura, el símbolo corporativo del Mundial no podía caer en los tópicos asociados a la España cañí de sol, toros y pandereta. Los publicitarios José María Martín Pacheco y María Dolores Salto dieron con una propuesta fresca pero que mantuviera rasgos de la identidad patria. La elección de la naranja fue todo un acierto, pues nuestro país era uno de los grandes productores y exportadores de cítricos, y además transmitía vitalidad, sol, optimismo y frescura.

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Su diseño de la fruta antropomórfica barrió en el concurso público convocado por la Federación Española de Fútbol, que pagó por los derechos un millón de pesetas de la época. A pesar de las críticas y burlas que desató su presentación oficial en 1979, Naranjito terminó convirtiéndose en todo un fenómeno comercial. La federación vendió los derechos de explotación a la multinacional británica West Nally por la astronómica cifra de 1.400 millones de pesetas, y la fruta futbolera nos inundó desde todos los frentes.

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Difundiendo el espíritu deportivo

Aprovechando su popularidad, Radio Televisión Española produjo la serie de dibujos animados 'Naranjito: Fútbol en acción', que se convirtió en todo un éxito a principios de los 80. BRB Internacional y Nippon Animation, que ya habían colaborado en 'Ruy, el pequeño Cid', se encargaron de dar forma al producto con una estética similar a la del anime. La trama se centraba en Naranjito, Clementina, Citronio y el robot Imarchi, un equipo dedicado a enseñar el reglamento del fútbol y difundir el espíritu deportivo.

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A través de un viaje por diferentes épocas y países, los protagonistas se enfrentan al villano Zruspa y a los Cocos, frustrando sus intentos de sabotear los principios éticos de este deporte. La serie contó con entrevistas al legendario Alfredo Di Stéfano y con Matías Prats como narrador. Su emisión original concluyó el 12 de junio de 1982, un día antes de la inauguración del Mundial, y desde entonces nunca se había vuelto a reponer ni editado en DVD... hasta ahora.

Aventura y humor

Con motivo de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, VinTV, emitirá a partir de este jueves 11 de junio un maratón con los 26 episodios de los que se componía la ficción. Además de la maratón, se emitirá un episodio diario de lunes a domingo a las 8:30. "Con una mezcla de aventura y humor, 'Naranjito: Fútbol en acción' invita a varias generaciones de espectadores a reencontrarse con un icono de la cultura popular española, en una serie que convirtió el fútbol en un viaje lleno de aprendizaje, compañerismo y emoción", destacan desde el canal.