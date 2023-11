¿Qué diferencias hay entre el Nolotil y el Ibuprofeno?

Mientras que el Nolotil, nombre comercial del conocido como metamizol, dipirona o algidón, es un analgésico y antipirético , el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) derivado del ácido propiónico que tiene propiedades antiinflamatorias, además de analgésicas y antipiréticas.

Sin embargo, en algunos casos, el Nolotil puede tener un efecto antiinflamatorio leve, especialmente cuando se usa en combinación con otros medicamentos. Pero en general, no se considera un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) y no debe ser utilizado como sustituto de ellos para tratar la inflamación.