Las nuevas indicaciones para la cirugía de la obesidad incluyen a más pacientes

Si hasta entonces solo se indicaba para personas con IMC igual a 40 kg/m2 o IMC igual a 35 kg/m2 con comorbilidades, ahora se recomienda en pacientes con un IMC igual a 35 kg/m2 con independencia de que presenten o no comorbilidades , así como de la gravedad de las mismas.

También se aconseja para pacientes con IMC igual a 30 kg/m2 con diabetes tipo 2 o aún sin diabetes, cuando la pérdida de peso experimentada no sea sustancial y duradera o no se haya logrado una mejora de la comorbilidad existente a través de tratamientos no quirúrgicos.