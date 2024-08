"La principal causa de mortalidad infantil accidental son los ahogamientos": ¿Cómo evitarlos?

Para que esto no sucedan los tres miembros recomiendan que haya siempre un adulto en el agua con los niños, al que ellos han apodado 'el Guardián del Agua'. "Por poner un símil, es similar a cuando se designa un conductor y es el que no bebe. Ese “personaje” instaurado e interiorizado es algo que funciona en la seguridad vial, pero no acaba de cuajar en la seguridad infantil acuática", apuntan.