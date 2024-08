"Beber alcohol con agua con gas quita la resaca": la realidad detrás de esta tendencia

Pero eso no es todo. El alcohol puede causar muchos otros efectos. Altera el funcionamiento de los neurotransmisores, lo que puede afectar negativamente a nuestro comportamiento; por ejemplo, puede afectar al sueño, hacer que estemos de mal humor, etc. También tiene efectos inflamatorios, puede provocar hipoglucemia, etc. Todo ello también contribuye a la debilidad y al malestar general.