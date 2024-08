Javier Membrillo, infectólogo: "En España no hemos detectado ningún caso de la nueva variante de mpox, pero tenemos dudas"

El caso detectado en Suecia es una paso más en el temor a una extensión de la enfermedad por el resto del continente. En España todavía no hay casos detectados de esta nueva variante , pero para este experto no es posible estar del todo seguro .

Afirma Membrillo que "tenemos que tener ciertas dudas al respecto. No hemos detectado ningún caso. Tenemos que recordar que necesitamos tener medios de diagnóstico y que seguimos siendo el único país de la Unión Europea sin especialistas en enfermedades infecciosas. Es decir, puede ser que no tengamos sospecha, pero también es posible que algunos de los médicos que atienden a estos pacientes no conozcan la diferencia entre las distintas variantes o que algunos hospitales no tengan los medios suficientes para poder diferenciar las dos variantes del virus",