Investigadores de Jaén identifican un compuesto del olivo que mejora la recuperación tras un ictus

En el artículo ‘Hydroxytyrosol, a Promising Supplement in the Management of Human Stroke: An Exploratory Study’, publicado en la revista International Journal of Molecular Sciences, los investigadores presentan los resultados del estudio exploratorio realizado en pacientes a los que se les ha administrado hidroxitirosol (HT), un compuesto extraído del olivo, con altas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.