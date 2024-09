Música y letras de canciones para reducir los efectos del alzhéimer: "No era capaz de hablar y fue capaz de cantar"

“Ella no era capaz de hablar y fue capaz de cantar con una sonrisa impresionante”, comenta la familiar de una de las pacientes. Paquita, otra mujer con 88 años que fue diagnosticada de la enfermedad, frena el deterioro de esta a través de las canciones de su juventud. “Me acuerdo de las canciones cuando las escucho, si no, no me acuerdo”, dice Paquita.