Marimén y Enric son CODA: así es el día a día de los hijos oyentes de quienes no pueden oír

Entre su hogar y el exterior, el sonido marcaba la diferencia. En casa de Marimén Ayuso no se cantaban canciones a dúo ni se comentaban los programas de radio. Tampoco se veía la tele si ella no estaba presente y era la única que contestaba al teléfono. Para Marimén, "todos los niños eran oyentes y sus padres sordos". Para ella, aquello era lo normal; a su edad, no se cuestionaba si lo que vivía en su hogar era distinto a lo que ocurría en otras familias.