La reacción de Unzué tras aprobarse la ley ELA: "Me miro al espejo y estoy orgulloso de ese que está enfrente de mí"

A pesar de que a la comparecencia han acudido diputados de distintos grupos para felicitar la aprobación de la norma a los 37 pacientes con ELA presentes en la Sala Constitucional, Unzué ha resaltado que la ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible " no es una competición política " y, además, con su aprobación "ganan todos".

"Lo que más satisfacción me da es que, cuando me miro al espejo, estoy orgulloso de ese que está enfrente de mí. A ese no le puedo engañar, esa sensación de orgullo viene porque tengo la conciencia muy tranquila de haber hecho todo lo posible para que esta ley sea un realidad", ha afirmado el exfutbolista, al tiempo que ha animado al resto de pacientes presentes en la sala a mirarse al espejo "para percibir y sentir la conciencia tranquila".