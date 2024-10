Del hongo de 'The Last of Us' a la rabia: los microorganismos que causan "zombis" en el reino animal

Si has visto la serie 'The Last of Us' o jugado al videojuego que le da origen sabes muy bien lo que es el cordyceps, pero si no lo has visto, te lo contamos en este vídeo. Mientras en la serie de ciencia ficción el hongo es el gran villano causante de una pandemia de zombis asesinos, en la vida real, el cordyceps existe y también tiene la capacidad de crear zombis: puede meterse en el cerebro de los bichos a los que infecta y modificar su comportamiento.