Las heces , en definitiva, son la prueba palmaria de nuestro estilo de vida. Podemos decir que nos 'hablan', pero no las entendemos . Para aquellos que quieran entenderlas (y entenderse), existe el diccionario adecuado: la escala de heces de Bristol.

Desarrollada por los investigadores Stephen Lewis y Ken Heaton en esa universidad inglesa y publicada en el Scandinavian Journal of Gastroenterology en 1997, se trata de una tabla que sirve para clasificar la forma de las heces en siete grupos según su morfología:

Cada uno de estos tipos indica un estado de la microbiota. Idealmente, las heces deben tener una consistencia suave, ligeramente alargada , con una forma que no cause dolor o dificultad para evacuar. Sin embargo, es frecuente que surjan pequeñas variaciones sin que exista ningún problema, solo por algún cambio en la dieta. En otras ocasiones, sí puede haber algún indicio de carencia o enfermedad . Así lo explica la escala de Bristol.

Las heces de este tipo se caracterizan por pequeñas bolitas duras y separadas que se evacúan con mucha dificultad. En general, este tipo está vinculado a una alteración aguda en la flora intestinal causada por el uso de antibióticos o de una dieta baja en fibra. A falta de fibra y de las bacterias adecuadas en el intestino, no hay nada que ayude a retener agua. Por tanto, la materia fecal está deshidratada haciendo que los trozos de heces sean duros y difíciles de transitar. En este caso, no suele haber gases, ya que no hay bacterias ni fibras para que ocurra el proceso de fermentación en el intestino. El estreñimiento crónico tiene su peor derivada en el fecaloma, una acumulación de heces en el recto o en el colon que taponan el flujo normal del tracto intestinal