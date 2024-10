El reto de los tres días para bajar la inflamación del estómago: "No es una dieta restrictiva"

La inflamación es un problema que afecta cada vez a más personas de forma evidente. A veces la sufrimos, pero no somos conscientes de ello pese a que muchos síntomas lo evidencian, pero no los relacionamos con ello, desde infecciones de orina recurrentes hasta dolores de cabeza o una constante sensación de cansancio. Así, la dietista y nutricionista Sandra Moñino expone en su libro ‘Adiós a la inflamación’ todas las claves para saber identificar la inflamación , pero también para prevenirla y cómo empezar a introducir en el día a día una dieta antiinflamatoria natural y unos hábitos que ayuden a ello.

Los alimentos no son la única clave para reducir la inflamación, también influye el tipo de cocinado o las comidas que hacemos al día. "Con dos o tres comidas al día completas, basta", sostiene la experta en inflamación.

Con tres días no basta. Al final este reto es una forma de que la gente pueda ver que es fácil llevar una alimentación antiinflamatoria y les motive y ayude a establecer unos hábitos. Pero no es una dieta restrictiva ni milagro, dietas que lo único que hacen es engañar a las personas. Yo siempre explico que al final mi reto es para todo el mundo, pero que no basta con aplicarlo tres días.