Vanessa acababa de conseguir un bote en una farmacia situada en un pueblo a 40km del suyo, cuando hablaba con la web de Informativos Telecinco. "Me han dado el último que había. Que, aunque no es el mismo que toma mi hijo (Atenza), comparte el principio activo (Rubicrono). He tenido que consultar con el psicólogo y psiquiatra si podía cambiarlo y me lo han aceptado", comenta aliviada. Han tenido suerte. Y es que tener uno, es ahora mismo para las familias con un niño con TDAH como un milagro.