Un episodio puede desencadenarse por múltiples factores como el ejercicio, cambios térmicos, estrés, exposición luminosa, determinados olores y alimentos, infecciones, traumatismos cráneo-encefálicos leves, etc. En el caso de Carla, las emociones, el cansancio y el contacto con el agua del mar o la piscina le provocan episodios de hemiplejia .

"Carla nació por cesárea y a priori era una niña que venía bien este mundo . Todas las pruebas durante el embarazo habían salido dentro de los parámetros correctos", cuenta su madre, Mar Medina, durante una entrevista con la web de Informativos Telecinco. Nada más llegar a este mundo los médicos observaron una reacción anómala y la primera sospecha fue que era hija de una madre alcohólica o drogadicta . "Me hicieron las pruebas de toxicología y salieron todas negativas. Fue a partir de aquí empezaron a buscar otras opciones".

"Los primeros años fueron muy duros porque tenía crisis muy invalidantes . Los episodios le podían durar hasta 40 días y no podíamos hacer vida normal. Vivíamos recluidos recluidos en casa, sin luces, sin ruido y sin familiares. Solo salir a la calle por Barcelona le provocaba una crisis. Éramos padres primerizos y era muy impactante verla así", relata Mar, con motivo del Día Internacional de la Hemiplejia Alternante.

Mar describe las crisis como "desgarradoras" y de ellas, hay una que tiene grabada en la memoria. "Un día me llamaron de la guardería porque Carla tenía una parálisis total . Pensaba que mi hija se estaba muriendo en mis brazos ", rememora con angustia.

"Hay que borrar todos los sueños y adaptarse a una nueva vida ", subraya Mar. "Durante muchísimos años, Carla no podía ir a una cabalgata de Reyes, ni a fiestas infantiles, ni podíamos celebrar su cumpleaños . En las crisis se quedaba casi desconectada del medio, babeando y sin poder deglutir; tampoco nos veía".

Actualmente, no existe un tratamiento específico que detenga la progresión de la enfermedad. Por este motivo, la Asociación Española del Síndrome de la Hemiplejia Alternante (AESHA) trabaja activamente para recaudar fondos y financiar investigaciones que puedan cambiar esta realidad.

Debían vigilar cada alimento de Carla porque "si tomaba algo que no debía, su organismo salía de cetosis -situación metabólica originada por un déficit en el aporte de carbohidratos- y vuelta a empezar, con la dificultad de que tal vez la próxima vez no tuviera los mismos resultados ". Aún así, Mar asegura que "vale la pena". "La haríamos un millón de veces más".

Actualmente, sus episodios de hemiplejia duran una o dos semanas. Afortunadamente, con los años Carla ha aprendido a identificar los momentos previos a una crisis -que suelen estar relacionados con el nerviosismo, el agotamiento o emociones intensas, ya sean positivas o negativas- e intenta avisar con anterioridad para no caerse al suelo. Las crisis no solo paralizan su cuerpo, sino su vida. "De repente ya no puede quedar con amigos, ni ir al colegio, ni puede hacer su vida normal y tiene que estar en casa postrada en una silla de ruedas. Y esto es muy duro para ella", expresa su madre.