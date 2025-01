Hay algunas zonas del cuerpo que tienen cierta predisposición a los golpes , las rodillas son una de ellas. No obstante, un golpe no es la única manera en la que podemos lesionarnos esta zona del cuerpo, por lo que, además de tener cuidado al sentarnos y levantarnos y al caminar por casa de noche sin encender la luz, hay otras cosas que podemos hacer para proteger esta zona, tan delicada y tendente a lesiones, sobre todo en el caso de las personas que hacen deporte.

Si el daño ya está hecho, no hay duda de que lo mejor es ponerse en manos de especialistas para poder recuperarse lo mejor posible, pero no hay duda de que una buena prevención puede evitarnos llegar hasta ese punto, por lo que no está de más conocer los pequeños consejos y tips que se pueden seguir para evitar hacernos daño mientras hacemos deporte y que pueda llegar a ser importante.