Nicole LePera es psicóloga clínica, además de una popular creadora de contenido (con más de 10 millones de seguidores) conocida por su enfoque holístico en la salud mental y el bienestar emocional, poniendo el foco no solo en la terapia tradicional, sino también en la nutrición, el ejercicio, las relaciones saludables y la espiritualidad. Nacida en Estados Unidos, Lepera destaca por su trabajo en la intersección de la psicología tradicional y las prácticas de crecimiento personal, lo que la ha convertido en una figura influyente en el ámbito del autocuidado y la transformación personal.

Me inspiré a escribir este libro después de notar, tanto en mi práctica privada como en mi comunidad global, cuántas personas, incluyéndome a mí misma, continúan luchando para encontrar, crear o mantener las relaciones que desean. Mi esperanza es que las personas obtengan conciencia y comprensión de los patrones o ciclos disfuncionales que podrían ver que repiten en sus relaciones, y que tengan las herramientas para crear relaciones seguras y estables.

Has creado una gran comunidad en las redes sociales. ¿Cómo crees que estas plataformas pueden ayudar en los procesos de sanación y autoconciencia, y qué limitaciones ves en ellas?

El concepto de amor propio puede parecer abstracto o incluso incómodo. ¿Cómo explicarías la importancia del amor propio a un hombre de 50 años que quizás no haya priorizado su bienestar emocional antes?

Diría que el amor propio en realidad se trata de la autoaceptación o de sentirse lo suficientemente seguro y estable como para expresar auténticamente tus pensamientos, perspectivas, emociones, deseos y necesidades. Nuestras emociones no son solo un concepto sino que en realidad subyacen en todas nuestras experiencias diarias, incluso si no estamos conectados o conscientes de ellas. A menudo impulsan nuestros hábitos y patrones, incluyendo nuestros comportamientos reactivos.

Felicito a cualquier persona de cualquier edad que esté buscando crear autoconciencia y cambio, porque el cambio es difícil. Para comenzar, es útil empezar a notar los hábitos y patrones que has estado repitiendo en todas tus relaciones pasadas, explorando los que nos sirven en nuestra expresión auténtica donde nos sentimos seguros para ser quienes somos, y, por supuesto, los que no. Luego, en las áreas donde notamos patrones más disfuncionales, donde nos volvemos reactivos o nos cerramos, podemos comenzar a crear pequeños cambios consistentes cada día.

Los hombres a menudo se enfrentan a muchas expectativas sociales o al prejuicio de no mostrar vulnerabilidad. ¿Cómo puede un hombre de 50 años aprender a equilibrar la presión social con su propio bienestar emocional?

Para comenzar a equilibrar las presiones sociales y tu propio bienestar emocional, querrás notar las diferentes creencias subyacentes que están impulsando nuestros comportamientos habituales. Por ejemplo, los hombres a menudo han sido condicionados a creer que necesitan enfocarse en sus carreras para proveer financieramente a sus familias o que sus emociones son una vulnerabilidad. Muchos han escuchado cosas como “los hombres no lloran”, “los hombres no muestran emociones” y “es débil hacer eso”. Esas creencias impactan enormemente en los hábitos de un hombre y generan desde una tendencia a trabajar en exceso a una devaluación cuando tienen dificultades financieras hasta un hábito de avergonzarse o suprimir sus experiencias emocionales naturales. Una vez que notan estas creencias disfuncionales y los hábitos relacionados, pueden comenzar a hacer espacio para nuevas creencias, como por ejemplo no valorarse únicamente por su estatus financiero o comenzar a honrar y expresar sus emociones.