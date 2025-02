Recuerda que, durante el tiempo que pasó hasta que le confirmaron que la metástasis hacía imposible la operación, su principal preocupación no era el diagnóstico en sí, sino saber podría correr la San Silvestre o no. "No estaba asumiendo lo que me estaban diciendo, me negaba a aceptar la realidad ".

"No se me olvidará el día que lo hice. Me atendió una persona encantadora, Vicente, que me escuchó y me hizo darme cuenta de que necesitaba recurrir a un apoyo extra. Cuando me preguntó, entre otras muchas cosas, cómo podían ayudarme, le dije: 'Yo lo que quiero es que no se me vaya la cabeza'", rememora. "Fue mi ángel de la guarda".