Son muchas las personas que antes los grandes resultados reportados solicitan estos fármacos, pero ¿realmente cualquiera puede beneficiase? Irene Bretón , coordinadora del Área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), expone las claves de los tratamientos disponibles actualmente en España para la obesidad, su uso correcto y el futuro que se aproxima.

Se permite su uso en pacientes con un índice de masa corporal (IMC) superior a 30, o mayor de 27 si presentan complicaciones relacionadas con la obesidad. Sin embargo, esto no significa que deban usarse en todos los casos. Es el endocrino quien decide si es suficiente un cambio en el estilo de vida basado en dieta y ejercicio o si, además, es necesario un tratamiento farmacológico, una cirugía u otras estrategias.

La elección de un fármaco en particular depende de varios factores: la magnitud de la pérdida de peso deseada, los posibles efectos secundarios y las comorbilidades del paciente. Sin embargo, aún no contamos con criterios claros que indiquen cuándo usar un medicamento u otro. De hecho, ninguna sociedad científica ha establecido guías precisas al respecto. Además, si un tratamiento no da los resultados esperados, se puede valorar un cambio a otro medicamento.es.