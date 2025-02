El fisioterapeuta Juanma Ortega afirma que "sentarse en el sofá está prohibido si te duele la espalda"

Ortega destaca también el gran error de no ejercitar el cuerpo acorde a la vida que cada uno lleva

Consejo 1 de experto: No te gastes 200 euros en una silla, sino en material para entrenar, o en conocimiento para saber qué es lo más apropiado para tu cuerpo. Consejo 2 de experto: "Sentarse en el sofá está prohibido si te duele la espalda". Consejo 3 de experto: "Hay que estirar más".

Estos son tres de los principales consejos que durante una entrevista con Europa Press Infosalus Juanma Ortega, que es fisioterapeuta experto en salud musculoesquelética, con más de 20 años de experiencia en el tratamiento del dolor de espalda, nos aporta a la hora de cuidar de nuestra espalda en el día a día.

Según lamenta, el dolor de espalda suele asociarse con el sedentarismo, "que en parte también tiene culpa", si bien afirma que los cuerpos de las personas con dolor de espalda "no están preparados para vivir la vida que viven", que es con mucha rigidez muscular, lo que provoca una mayor compresión en las articulaciones y déficit de fuerza, algo que al final deriva en hernias de disco, artrosis, etc.

Las personas están bloqueadas o rígidas

"Actualmente, hay una obsesión brutal con el fortalecimiento de la espalda, cuando el mayor problema que nos encontramos es que las personas están bloqueadas y rígidas y esto es por falta de elasticidad. No hay que descuidar la fuerza, pero sí trabajar más la elasticidad, que provoca rigidez, y entonces comprime las vértebras y el disco al final, entre ocasionar otros problemas", añade.

Con ello, mantiene que el trabajo de fuerza, que hoy en día está mucho en boga, es importante, si bien cree que "el gran olvidado es el trabajo de elasticidad". Tal y como explica este fisioterapeuta es que en un tejido muscular deben ir ambas capacidades en sincronía.

"Hay que estirar bien el cuerpo entero. Mi consejo suele ser que si tienes una hora para trabajar en el gimnasio la fuerza, a está le dediques 40 minutos, y otros 20 a estirar", subraya.

Graves errores del día a día

En este contexto, preguntamos a este especialista cuáles son los errores más frecuentes o más graves que cometemos con nuestra espalda en el día a día y tiene claro al señalar el primero: "Sentarse en el sofá lo he prohibido porque cómo se sientan la mayor parte de personas. No se sientan realmente, sino que se tumban. De manera que a la espalda le quieres dar descanso tras un duro día de trabajo, y para ello necesita una superficie con dureza media, y si el sofá es muy blando los músculos trabajan para que la columna no se doble de más. Esto genera al final fatiga y tumbarse en el sofá al final del día no te ayuda a descansar, sino a aumentar tu lesión futura".

Para el lo más relevante es que por lo que ve en consulta sobre todo los trabajos son cada vez más especializados y la mayor parte de personas someten al cuerpo durante muchas horas en la misma posición, y esto genera acortamientos musculares, desequilibrios a nivel mecánico y en consecuencia lesiones.

El siguiente error más potente en su opinión es no ejercitar el cuerpo acorde a la vida que tienes porque el problema no es que tengas que levantar una carga, sino que no estás preparado para levantar esa carga.

Por otro lado, advierte de que la silla sólo te aportará comodidad, pero nunca va a hacer tu trabajo corporal: "Si tus hombros en la oficina acaban caídos hacia delante, aunque te compres la mejor silla del mundo seguirán adoptando esta posición inadecuada. Así pues, no te engañes, y si no te esfuerzas por conseguir algo, no creo que nada más te aporte soluciones definitivas a tus problemas".

¿Seguro que la natación es lo mejor para la espalda?

Cree que si no hay lesión o patología y hay que hacer algo preventivo para que tu cuerpo se mueva, son idóneos en este sentido tanto el pilates como el yoga o la natación. "Pero cuando tengas un problema y sales peor al hacer estos deportes, es mejor que no los hagas", matiza.

De hecho, reconoce que normalmente, no se suele recomendar la natación a pacientes con dolor de espalda, porque esta práctica deportiva puede irritarles más: "Preferimos realizar una valoración de sus tejidos, articulaciones, y capacidades musculares para determinar por qué les duele la espalda. Tras conocer la existencia o no de alguna lesión de mayor relevancia, estudiaremos si la mecánica corporal de la persona es la adecuada para realizar natación, y le preguntaremos si técnicamente domina este deporte".

¿Cuál es la mejor almohada o colchón para el descanso?

En última instancia, le interpelamos por la mejor almohada o colchón para nuestro descanso. Reconoce que son muchos los pacientes que gastan dinero en cambiar de colchón blando, cuando no es la solución: "Les propongo dormir una semana en una colchoneta fina en el suelo, o quitar el colchón y tumbarse sobre la base tapizada. Pruébalo antes de negarlo; si no, no lo puedes valorar. Los primeros días se da mil vueltas y no se descansa bien porque, obviamente, no estás acostumbrado. Pero después de una semana o diez días, el descanso llega y se abre todo un mundo nuevo".

Por eso, Ortega mantiene que, a nivel de colchón, suele recomendar una firmeza alta o medio alta, teniendo como criterio el peso del paciente, de manera que "una persona de 60 kilos deberá buscar en el mercado un colchón de firmeza media-alta o incluso alta". ¿Por qué cuanto más duro mejor? Le preguntamos, indicando este experto que "cuando le metes firmeza a tus músculos se relajan porque no tienen que trabajar".

En el caso de las almohadas, señala que lo idóneo es que éstas sean de "firmeza relevante", es decir, que con la altura adecuada y capaces de rellenar el hueco entre el hombro y la cabeza cuando se está tumbado. "Que te mantenga la cabeza y no haya hueco porque esto significará que les darás más soporte a tus músculos. Si duermes boca arriba lo idóneo es que la almohada sea más bien alta"; y si duermes boca abajo no recomienda almohada directamente.

Defiende que él siempre intenta poner el foco en buscar el origen real de por qué una persona sana que no ha tenido un accidente, ni una lesión traumática, ha desarrollado ese tipo de lesión o de dolor de espalda.

Juanma Ortega acaba de publicar 'Tu dolor de espalda tiene solución (si sabes cómo)', un manual "que se sale de las típicas soluciones", y con el que pretende mostrar las claves para eliminar el dolor de espalda del día a día.

