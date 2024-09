Aunque haya una regla no escrita en la que muchos creen a ciegas que dice que si la comida se te cayó al suelo, puedes levantarla rápido que "no pasa nada", la ciencia la desmiente: las bacterias se pueden pegar a tu comida incluso si la recoges súper deprisa. El investigador experto en nutrición y salud Paul Dawson de la Universidad de Clemson en Carolina del Sur publicó un estudio que comprobó en 2016 que las bacterias se pegaban al alimento nada más entrar en contacto con él. El estudio se convirtió en un libro llamado 'Did you really eat that?' ('¿En serio te comiste eso?', en inglés) y es un documento de referencia para entender qué es lo que estamos introduciendo en el cuerpo.