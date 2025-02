Hasta ahora, si las familias o los centros educativos no reconocen algunos de los síntomas relacionados con alteraciones en el neurodesarrollo, estos niños pueden llegan tarde a las herramientas que mejoran su calidad de vida. A Lucas le diagnosticaron a sus cinco años trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), tras la insistencia de Elvira, de que "algo no seguía su curso".

" Mi hijo era como Rayo McQueen. Estudiaba las tablas de multiplicar saltando ", subraya. Tras recibir el diagnóstico y tratamiento para el TDAH, tanto su calidad de vida como la de su familia han mejorado. Pero llegar hasta ahí no fue fácil: "He tenido que ser una madre pesada, costear pruebas médicas y hacer un esfuerzo sobrenatural, tanto económico como familiar, que podría haberse reducido con un protocolo adecuado".

A este testimonio se une el de Ana, de 51 años, con una cardiopatía de nacimiento llamada transposición de grandes vasos (TGV), que en su infancia -una época con menos información- llegó a sentirse “inútil” porque sus profesores pensaban que no estudiaba demasiado: “No es que no me esforzara, es que a mí me faltaba algo”, ilustra.