Todo el mundo han experimentado en alguna ocasión (o varias) las sensaciones que produce el amor. Conoces a una persona que te gusta y no puedes parar de pensar en ella, te sientes nervioso y las mariposas comienzan a revolotear en tu estómago. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar por qué se producen todas estos sentimientos? Se deben a que amor -que muchos celebrarán el próximo 14 de febrero con San Valentín- no solo afecta a nuestra vida emocional, sino que también tiene un impacto significativo en nuestro organismo.